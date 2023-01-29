影／收假前中警掃蕩酒店 連兩天抓4酒駕、1通緝犯

長達10天的農曆新年連假即將告終，台中市第二警局仍針對轄內酒店等特種行業，執行臨檢，連續在27日、28日動員警力稽查，查獲4件酒駕案件，其中3件告發，另外還查獲一名毒品通緝犯。

第二警分局表示，雖然連假將結束，為避免有心人會認為，連假結束前，警方對於治安工作會有鬆懈，因此配合警察局，展開「防制暴力掃蕩專案」，從1月27日起至2月5日止，連續10天，針對酒店、KTV等場所，實施封閉式高強度臨檢，輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」。

第二警分局指出，27、28日連續2天，總計動員61人次警力，查獲4件酒駕案，其中一件涉犯公共危險罪，隨案移送台中地檢署偵辦，另3件則是依違反道交條例，依法告發，兩天勤務中還有查獲毒品通緝犯一名。