海洛因藥頭販毒獲利3萬多 法官判刑7年10月
王姓男子被控於去年1月10日至2月16日，在他位於台南市住處，以每小包500至2千元不等代價，販賣海洛因予陳姓男子等11人合計32次，經警持搜索票前往王住處執行搜索，當場扣得海洛因2包， 販毒所得3萬7800元。台南地院依王違反販賣第一級毒品罪， 判處有期徒刑7年10月，案可上訴。
判決說，王明知海洛因係毒品危害防制條例明定第一級毒品，依法不得持有、販賣，竟意圖營利，基於販賣第一級毒品海洛因犯意，在台南市住處，以現金交易方式，販賣海洛因給陳姓男子等11人。
經歸仁警分局於去年2月16日持搜索票前往王住處執行搜索，當場扣得海洛因2包，其中1包驗餘淨重30.1公克，另1包為殘渣袋，經檢驗殘留有海洛因成分、電子磅秤1台、夾鏈袋6包、注射針筒1盒、行動電話1支及 販毒所得3萬7800元。
法官審酌，王自身染有施用毒品惡習，當知毒品危害至深且鉅，竟於此案多次販賣第一級毒品牟利，戕害他人身心，造成毒品氾濫，提高社會負擔成本，實屬不該，應嚴予譴責，但念在他犯後於警詢、偵訊即已坦認絕大多數犯行，於 法院則坦承全部所犯罪，態度良好，及各次所販數量及所得利益非高，且其年事已高，兼衡學歷、工作及家庭狀況等一切情狀，量處其刑。
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