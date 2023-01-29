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影／桃園麥當勞旁深夜傳爆炸聲 男持槍逼情敵炸飛他3手指

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區王姓男子與前女友的現任有糾紛，昨深夜相約談判，卻請同夥埋伏壓制，持瓦斯槍威脅對方手握炸藥並引燃，當場炸飛他3根手指；警方獲報後，2小時內逮包含王嫌等9人到案，詢後全案依重傷害、組織犯罪、社維法等送辦。

桃園警分局埔子派出所昨11時7分接獲民眾報案，大興西路二段麥當勞旁傳出不明爆炸巨響，且有一名男子受傷倒地，警網立即趕抵現場處理，發現一名男子左手食指、中指、無名指斷裂噴飛，趕緊協助119人員將他送醫。

由於涉案人鳥獸散，警方調閱監視器後，循線追查到主嫌王姓男子（32歲），今0時15分在經國路某加油站前攔查王男到案，並在他車上起獲鋼珠槍（殺傷力待鑑定）及手槍型打火機等物品，案發後2小時內也將在場其餘8名友人全數查緝到案。

警方調查，王姓男子是被害人現任女友的前任，有感情糾紛，雙方相約見面把話說清楚，然而被害人一到現場，就被王男及他8名友人徒手壓制，王男更持鋼珠槍威嚇他用左手握住一顆疑用於嚇水鳥的炸藥後，再以手槍型打火機引爆，當場炸飛他手指，一夥人見狀隨即散去。

警方詢後，依重傷害罪嫌、社會秩序維護法聚眾鬥毆將王男等9人移送桃園地檢署偵辦，後續朝組織犯罪向上溯源，以嚇阻鬥毆案；被害男子經急救目前無生命危險，手指全數尋獲，有待手術接回。

桃園王姓男子昨晚涉聚眾並炸飛一男子手指，案發後在加油站被警方循線查獲。記者楊湛華／翻攝
桃園王姓男子昨晚涉聚眾並炸飛一男子手指，案發後在加油站被警方循線查獲。記者楊湛華／翻攝
桃園王姓男子夥同8人壓制來談判的男子，威脅他手握炸藥，當場炸飛他3根手指，警方獲報後2小時內全數帶回偵辦。記者楊湛華／翻攝
桃園王姓男子夥同8人壓制來談判的男子，威脅他手握炸藥，當場炸飛他3根手指，警方獲報後2小時內全數帶回偵辦。記者楊湛華／翻攝
警方在王男車上查獲鋼珠瓦斯槍，是否有殺傷力待送鑑定確認。記者楊湛華／翻攝
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王男以手槍造型打火機引燃炸藥。記者楊湛華／翻攝
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桃園 鬥毆 加油站

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