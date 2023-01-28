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傻眼！電桿貼「頂級安非他命自產自銷」 警：鄰居糾紛

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市金馬停車場最近出現一張文宣，內容為「頂級安非他命製造商」、「自產自銷、公開販售」，還留下聯絡人姓名以及地址，讓居民覺得不可思議，怎會公然賣毒品，對此，彰化警方指出，經查證是鄰居糾紛，查無實據，被留下聯絡方式的當事人已經提告誹謗。

彰化市居民最近發現金馬停車場臨路的電桿上貼著這張讓人匪夷所思的文宣，內容為「民國100年-民國111年，價格一兩27000元，半兩15000元，民國112年價格有漲，彰化警介14單位等…」並在最後寫上背書品質保證，留下兩個姓名及地址。

彰化分局中正所指出，經了解貼文宣者以及被寫上姓名者為鄰居，雙方糾紛已多年，對於自己名字被公開還抹黑為毒品背書已提告誹謗，警方已受理，這名貼文宣者則是指出因有人在他耳邊耳語，他才會去貼這張文宣，不過初步了解並非屬實。

彰化市金馬停車場最近出現一張文宣，內容為「頂級安非他命製照商」、「自產自銷、公開販售」，還留下聯絡人姓名以及地址，讓居民覺得不可思議。記者林敬家／攝影
彰化市金馬停車場最近出現一張文宣，內容為「頂級安非他命製照商」、「自產自銷、公開販售」，還留下聯絡人姓名以及地址，讓居民覺得不可思議。記者林敬家／攝影

彰化 毒品

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