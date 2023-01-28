刑事局公布2022高風險賣場排名 博客來居冠

刑事警察局統計，去年全年度高風險賣場前5名，依序為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」。

警方分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

近期「拍賣平臺個人賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，詐騙手法由歹徒假冒買家，利用拍賣平臺聊天系統，以「無法下單」名義，給予假拍賣平臺客服連結或QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒都是以話術使民眾誤信為電商平臺客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

針對高風險賣場，刑事局每周發函通知針對被害件數超過5件的疑似個資外洩電商，附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，在網頁置放反詐騙宣導。

同時警方透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務App）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

刑事局彙整受理案件情資，循線追查可疑犯嫌。目前公布疑似個資外洩電商，都依照刑事局提供建議，實施相關反詐騙宣導，刑事局將持續會同數位發展部等主管機關，對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，警方呼籲各電商平臺重視企業責任，加強消費者個人資料保護。