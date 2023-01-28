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台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

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台中21歲女除夕夜猝死 遭法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市21日除夕夜傳出21歲黃姓女子在家猝死，並遭飼養的5隻狗啃咬臉部、喉嚨，張姓男子回家發現時一度以為她遭狗攻擊致死，但警方勘查排除外力，檢察官、法醫解剖相驗也認定是猝死後遭啃咬，經查黃女生前有洗腎、癲癇疾病，研判可能當天身體不適猝逝後才遭愛犬啃食。

台中第1分局調查，黃女上周除夕夜先是和張姓男友回南投老家吃年夜飯，後來身體不舒服回西區篤行路的租屋處休息，張男也先外出工作，深夜返家時驚覺女友倒地失去生命跡象，身上還有遭飼養的寵物犬啃食痕跡。

警方獲報到場發現，黃女租屋處一共養了5狗1貓，包括2隻法鬥犬、1隻英國鬥牛犬、1隻獒犬混種黃金獵犬及1隻米克斯等，懷疑可能飢餓才會啃食黃女遺體。

由於張男起初以為女友遭寵物犬攻擊咬死，但警方到場勘查時，發現黃女四肢並無抵抗、掙扎傷勢，現場也沒有外力破壞、入侵痕跡，加上黃女生前有洗腎、癲癇等狀況。

警方報驗後，檢察官、法醫解剖也認定，黃女應是猝死後才遭動物啃咬臉部、喉嚨，同時也採集相關解體送鑑定，詳細死因待釐清。

台中第1分局。記者曾健祐／攝影
台中第1分局。記者曾健祐／攝影

除夕夜 女生 寵物

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