駕車自撞先把包丟一旁 熱心民眾幫拾回…男持毒栽了

鄭姓男子凌晨駕車自撞分隔島，引來員警介入處理，熱心民眾在現場撿到一只包包，員警發現包內有鄭男證件及毒品安非他命等物，意外查出鄭男持毒，詢後依法將其送辦。

警方調查，45歲鄭男平時以開UBER載客為業，1月23日凌晨4時許下班後，返家途中獨自駕駛汽車行經台北市中山區中山北路、民權東路口，不慎自撞中央分隔島，所幸未釀傷亡。

事故發生民眾報警處理，轄區中山二派出所員警據報到場，本以為是單純的交通事故，未料一旁有熱心民眾在路旁人行道上拾獲一只包包，交給員警後，警方驚見包裡放有鄭男身分證件、照片，以及安非他命1包、吸食器等。

鄭男起初否認持毒，但證件還毒品同時出現，他無法交代，最後坦承包包等證物是自己的，肇事時就是擔心員警搜出，才先將包包放在路旁，不料還是被發現。