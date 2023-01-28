影／春節入住蘆洲摩鐵吸毒 警臨檢1小時連破2毒案
新北市蘆洲警方，大年初五（26日）晚上前往中正路一間汽車旅館臨檢，1個小時內在不同租房，查獲兩件毒品案，當場搜扣毒咖啡包、K他命毒品，帶回涉嫌人許男、陳女偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。
經調查，許姓男子（30歲、服務業）大年初五（26日）晚上10時左右，鬼鬼祟祟步出新北市蘆洲區中正路一間汽車旅館，蘆洲警方在櫃台處清查住宿資料，見許男眼神飄移趨前盤查。未料許男話語吞吐惹疑，警方徵得許男同意，當場在其手提袋內，發現毛重17.24公克的3包毒品咖啡包、毛重1.07公克毒品K他命，帶回派出所偵辦。
當晚近11時許，蘆洲警方返回中正路同間汽車旅館臨檢，於另一間租房內，發現陳女（31歲）及一對情侶許女（35歲）、張男（34歲）在內。陳女向警表示「剛聚完餐，3人入住旅館休息。」經警入內查看，發現桌面、浴室垃圾桶、衛生紙盒內，有總毛重13.68共4包毒品咖啡包及殘渣袋。
警問這些東西是誰的，陳女及其兩友，一度辯稱「是撕開餅乾包裝」、「不知道，本來就有了吧！」「我不知道為什麼那邊有個垃圾桶」等話，當場帶回陳等3人返回派出所偵辦，偵詢時，陳女坦承吸食、持有，情侶檔則否認，警詢後依毒品罪嫌將陳女移送法辦。
蘆洲警表示，警方春節期間治安工作不打烊，吸毒害人害己，莫要因一時好奇濫用藥物而毀掉終身。
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