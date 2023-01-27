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警遭毒駕者撞死後…高雄警查獲違停持毒男卻辦不了毒駕
彰化警員高偉倫大年初二準備回高雄過年，途中遭涉嫌毒駕的男子撞死，警政署長黃明昭認為毒駕、酒駕像不定時炸彈，要加強取締，但高雄警方取締翁姓男子違規停車，發現他車上有吸毒用的K盤，不過卻無法依涉嫌毒駕法辦他。
據了解，1月25日凌晨4時50分許，翁姓男子（24歲）在高雄市苓雅區自強三路，因違規停車在禁止臨時停車的紅線標線路段，遇高雄市警苓雅分局成功路派出所員警盤查，員警發現駕駛座下露出疑似吸毒用的K盤，要求他拿出受檢。
員警追問翁，是否後吸食過毒品，但翁稱K盤是朋友的，還要員警幫他「丟掉就好」，後來瞞不過員警，承認持有K盤，並交出放在K盤內的1小包白色粉末，稱他把K盤藏在駕駛座下不會被發現，沒想到沒藏好。
警方初驗粉末，呈現三級毒品反應，因數量不多，未逾5公克，只能對他採尿，依毒品危害防制條例函送裁罰。警方表示，由於翁姓男子當時是停車當中，不是在行駛狀態下遇警方攔檢，而且尚待檢驗尿液，目前還無法依涉嫌毒駕來查辦他。
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