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影／國道變換車道不慎惹禍 男連開兩槍洩憤警逮送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

農曆大年初三深夜，李姓男子駕駛租賃車，行經國道一號高架北向24公里重慶路段，疑因不爽蔡姓男子駕車變換車道不慎，他怒掏瓦斯空氣槍，朝著蔡男座車右後方連開數槍，造成蔡男右側車窗毀損，所幸車內4人沒有受傷。昨天（26日）國道警通知李男到案說明，警詢後依公共危險、毀損及恐嚇等罪嫌移送法辦。

經調查，李姓男子（32歲）周二（24日）大年初三深夜近12時，駕駛一輛租賃汽車，沿著國道一號高架路段從桃園一路往北，途中行經北向24公里重慶路段，疑因蔡姓男子（25歲）駕車變換車道不慎惹怒李男。

李男加快油門，從後左切向前，隨即緊靠蔡男車旁，怒掏瓦斯空氣槍，朝著蔡男座車右側連開數槍，導致蔡男車右側兩車窗、車身多處彈孔、玻璃龜裂，李男逞凶後開車飆離。蔡男與車內3親友嚇傻，趕緊將車臨停路邊，並向國道警報案。

國道公路警察局第一公路警察大隊獲報，立即組成專案小組追查，鎖定李男涉嫌，並於昨天（26日）循線通知李男到案說明。偵詢時，李男坦承是不爽對方超車不慎，才會怒持瓦斯空氣槍，朝對方開槍洩憤，警詢後依公共危險、毀損及恐嚇等罪嫌移送法辦。

李姓男子在國道上開車怒持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致對方車的右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子在國道上開車怒持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致對方車的右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
蔡男在國道上變換車道不慎，惹怒李姓男子持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
蔡男在國道上變換車道不慎，惹怒李姓男子持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
國道上變換車道惹糾紛，被人持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
國道上變換車道惹糾紛，被人持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致右側車身、車窗多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
蔡男在國道上變換車道不慎，被人開槍，致車窗玻璃及車身受損。記者曾伯愷／翻攝
蔡男在國道上變換車道不慎，被人開槍，致車窗玻璃及車身受損。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子駕駛租賃車，不爽蔡男在國道上變換車道不慎，怒持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致對方車輛受損自己也被警逮。記者曾伯愷／翻攝
李姓男子駕駛租賃車，不爽蔡男在國道上變換車道不慎，怒持瓦斯空氣槍連開數槍洩憤，導致對方車輛受損自己也被警逮。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察 恐嚇

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