影／台南警追毒品通緝犯槓上開花 摩鐵起獲槍毒送辦4人

27歲林姓毒品通緝犯去年底遭台南市警二分局盯上，昨天下午2時他駕車行經金華新路與康樂街口，見警攔查，起初不配合熄火及受檢，經多名員警圍捕並持警械大聲喝斥才乖乖下車就擒。警方在他投宿摩鐵房間內起出毒品及瓦斯槍等物，將他及在場者等4人送辦。

台南市警二分局中正派出所員警帶他返回逃亡期間投宿的摩鐵房間時，林男的34歲林姓女友藉故穿衣服等拖延開門時間，但員警進入後又在廁所內，發現假裝如廁的31歲袁姓男子，神情緊張急忙蹲在地上。

員警見其可疑並檢查馬桶水箱等處，果不其然在垃圾桶內發現所藏放袋子，查獲安非他命0.38公克、K他命0.71公克、毒品咖啡包11包重25.81公克及吸食器1組等物。

隨後，員警帶袁男至其住宿的隔壁房間內，再起獲其非法持有瓦斯手槍1枝、子彈11顆、大麻2.89公克、安非他命17.82公克、毒品咖啡包33公克等物。他的郭姓女友(42歲)因也在場，一起帶回。

警方將2男2女帶回，毒品及尿液檢驗，均呈現陽性反應，警方將林男解送地檢署歸案外，將林男等4人分別依涉犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。