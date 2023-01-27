2偵查隊長同桌黑道 記過調職

龜山警分局偵查隊長陳朋翔、大園警分局偵查隊長高英傑及4名偵查佐被爆去年和黑道同桌未報備，桃園市警局今晚間將兩人記過並調離主管職。記者楊湛華／攝影 桃園市龜山、大園警分局偵查隊長陳朋翔、高英傑與四名偵查佐，去年十二月與天道盟正義會朱姓分會長同桌聚餐飲酒，未依規事先報准或事後報告，桃園市警察局調查後，昨晚將陳記一大過、高記過一次，均調離主管職務，四名偵查佐也記過一次。

據了解，龜山偵查隊長陳朋翔去年十二月九日晚間應徐姓友人邀約，前往對方位於大園區住處餐敘，陳邀隊上四名偵查佐及大園偵查隊長高英傑前往，與綽號「典哥」的天道盟正義會中壢分會長朱姓男子同桌用膳，並分享辦案過程。

市警局查出，陳、高等人未事先報准或事後報告，違反警察人員與特定對象接觸交往規定，陳身為偵查隊長，對於餐敘人員身分、背景未經查證就應邀，且擔服勤務，卻邀五名同仁一同餐敘。

市警局調查屬實，將陳從重懲處，記一大過並調非主管職，高當日輪休記過一次，也調非主管職，其他相關受邀人員則依規記過一次。

市警局說，將深切檢討製作案例，加強宣導，嚴格要求員警務必恪遵規定，違者一律嚴懲，以維警察風紀。