影／初四騎車北上走春探友 天冷躲汽旅吸毒遭逮

周二（24日）深夜，張男騎車載著沈男，從宜蘭一路北上新北市蘆洲區，找翟男一起到廟宇拜拜，卻因天氣低寒，3人一番討論，暫宿汽車旅館休息，待翌日上午前往參拜。不料張男毒癮發作抽起毒菸，碰到警方臨檢發現帶回偵辦，偵詢時張男坦承吸毒、持有，警詢後依毒品罪嫌將張男移送送辦。

經調查，張姓男子（28歲），周二（24日）晚上8時許，騎車載著友人沈男（28歲），從宜蘭沿著北宜公路，一路騎到新北市蘆洲區找友人翟男（32歲）敘舊，還約了一起到北市行天宮拜拜。

不料，翌日（25日）凌晨，張男車抵新北市蘆洲區與翟男碰面，外頭寒氣已是低溫10度以下，3人凍得直發抖，經一番討論過後，3人先入宿中正路一家汽車旅館休息，待早上天亮再一起到北市行天宮參拜。

孰料，3人入住不久，張男就毒癮發作，抽起了摻毒品K他命的香菸。不巧，蘆洲警方正執行「重要節日安全維護工作」前來敲門臨檢。張男一聽警方臨檢，嚇得趕緊熄掉K菸，並將6包毒咖啡包藏到房內花盆內。

隨後張男開門，此時k味撲鼻而來，員警一聞直覺異樣，徵得張男同意入內查察，果見房內花盆內，藏有6包毒品咖啡包，一旁地上則有K菸菸蒂，當場詢問張男坦承吸毒、持有，連同沈、翟兩男一併帶回偵辦，偵詢時，張男坦承吸食、持有毒品，沈、翟兩男否認，警詢後依毒品罪嫌將張男移送法辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康