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影／春節商旅疑開毒趴 男子累癱忘了退房逮正著
36歲鄭姓男子前晚入住台南市中西區某商旅，因期間有多名友人前往探訪出入且不配合飯店管制措施，直至昨天下午退房時間，經飯店人員聯繫均無回應，經通報轄區民權派出所，眼尖員警瞥見吸食器，隨後在衛生紙捲筒內發現小皮夾內藏海洛因及安非他命毒品，詢後依法送辦。
台南市警二分局民權派出所副所長許晉嘉據報後率員前往探查，敲門多時後鄭男才睡眼惺忪開門，且雜物散落滿床面，眼尖員警瞥見有吸食器等違禁物品。面對員警詢問，他信誓旦旦、再三表達早已戒除毒癮。
然而，員警隨後在馬桶旁衛生紙捲筒內起獲一只紅色小皮夾，一打開內藏有海洛因1包0.35公克、安非他命3包1.51公克、玻璃球吸食器等物，當場打臉，他才啞口無言乖乖配合警方調查。
經警方帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，懷疑他與來訪友人深夜開趴過累，因房間出入頻繁且不願配合飯店的登記管制措施，到了退房時間經聯繫均無回應，才由飯店通報並經員警到場。警方依涉毒品危害防制條例將他送辦外，並擴大追查該期間來訪友人身分，是否另涉不法情事。
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