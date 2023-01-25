不承認大年初二撞警致死 彰化法院裁定羈押毒蟲防逃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓男子大年初二（1月23日）涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，吳男翻車受傷住院治療到今天出院，警詢時否認吸毒後開車，彰化地檢署今晚聲押獲准。

據了解，吳男（37歲）今天出院，被警方帶回詢問後，依涉犯殺人、毒品危害防制條例等罪嫌移送請檢方聲押。彰化地方法院今晚以吳男否認施用毒品致不能安全駕駛因而致人於死，且2014年曾因公共它險遭判處2個月有期徒刑，就本案而言，可預期將來的刑責非輕，有逃亡之虞，若沒羈押恐難進行訴追，因此裁定准予羈押，如不服裁定得在5日內提出抗告。

警方今天也到吳男的住處搜索，查獲20包摻有毒品的咖啡包，及一包白色粉末、數十個分裝毒品的小塑膠袋，警方懷疑吳男吸毒同時販毒，將追查毒品的來源和流向。

彰化警分局快官派出所員警高偉倫（29歲）大年初二清晨服勤完畢，騎機車回租屋處途中，在彰化市彰興路與聖安路口停等紅綠燈時，遭吳男駕車從後面衝撞，高偉倫被撞飛10多公尺，送醫不治，吳男的轎車轉了幾圈向前衝約50公尺後四輪朝天，他精神非常恍惚但傷勢不重。

涉嫌毒駕的吳男今天被警方移送彰化地檢署，檢方聲押獲准。圖／民眾提供
涉嫌毒駕的吳男今天被警方移送彰化地檢署，檢方聲押獲准。圖／民眾提供

毒品 吸毒

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