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彰化29歲警遭撞殉職 警依殺人罪嫌移送販毒毒蟲
彰化縣吳姓男子大年初二（1月23日）涉嫌毒駕，撞死在路口停等紅燈的員警高偉倫，吳男也翻車受傷，住院治療到今天上午出院，警詢時他小聲說「對不起家屬」，坦承毒駕，警方依涉犯殺人、毒品危害防制條例等罪嫌移送並聲押。
據了解，吳男（37歲）肇事後雖傷勢不重但精神恍惚，今天出院被帶回彰化警分局詢問，警方也帶他到住處搜索，共查出20包摻有毒品的咖啡包，及一包白色粉末、數十個分裝毒品的小塑膠袋，警方懷疑吳男吸毒同時販毒，將擴大追查毒品的來源和流向。
彰化警分局快官派出所員警高偉倫（29歲）大年初二清晨服勤完畢，準備下班後回高雄與父母過年，把機車騎回租屋處途中，行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅綠燈時，遭吳男駕車從後方高速衝撞，高偉倫被撞飛10多公尺，吳男的轎車也轉了幾圈向前衝約50公尺後四輪朝天。
高偉倫當場失去呼吸心跳，送醫仍不治，吳男被拋出車外，頭部撞擊、身體撕裂傷送醫，雖不嚴重，但精神恍惚狀態，無法製作筆錄，警實施酒測為零，但在吳男的身上和車內找到3包安非他命，經報請彰化地檢署指揮聲請強制抽血，證實他涉嫌吸食安非他命後駕車肇禍。
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