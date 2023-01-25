快訊

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

下令封城5天！北韓平壤經驚傳「不明呼吸道病例激增」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男討債不成噴漆洩憤 鞋內藏吸食器剛好被警逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，並在他鞋內搜出玻璃製毒品吸食器，警詢後依毒品及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市李姓男子（26歲）不滿林姓女子（53歲）積欠7萬元多時，除夕當天下午2時許上門追討，但林女始如不肯出聲應門，李男憤而持紅色噴漆罐在林女住處一樓鐵門上，噴上「欠錢不還」等字。

蘆洲警分局蘆洲派出所獲報，在蘆洲區忠孝路上有民眾住家門口遭人惡意噴漆討債。員警獲報迅速趞抵，發現現場鐵門已遭人噴漆，隨後於二樓樓梯間，發現被害人林女正與上門討債的李男商討如何還錢。

警方見狀憂心李男做出危險動作立即將雙方隔開，經詢問與雙方日前的債務糾紛債務有關，李男不滿年節將近而林女卻遲遲未還債，才上門噴漆希望對方還錢，沒想到才剛噴完漆就被員警方逮捕，警詢後依法送辦。

李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，還在他鞋內搜出玻璃毒品吸食器，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 除夕

延伸閱讀

高雄男攜毒看到警車「怕」到闖紅燈 反被目擊找上門

阿滴除夕前發作就醫缺席家族團聚　驚曝患部腫大「又燙又痛」

男撞死警察被搜出毒品 警方聲請強制抽血調查是否毒駕

「除夕」的台語該怎麼唸？ 網專業回覆：南部還有特殊唸法

相關新聞

北市信義警春節加強維穩 1周查獲毒品案4件4人

台北市信義警分局維護春節期間轄區治安狀況，加強執行臨檢、路檢作為，從春節前夕至今查獲毒品案4件4人，其中林姓男子被查獲持...

高雄男攜毒看到警車「怕」到闖紅燈 反被目擊找上門

高雄黃姓男子大年初一深夜騎車闖紅燈，被鳳山警分局巡邏員警目擊攔下，他裝無辜稱「剎車壞了」，警見他言語閃爍起疑，往機車置物...

影／男討債不成噴漆洩憤 鞋內藏吸食器剛好被警逮

李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，並在他鞋內搜出玻璃製毒品吸食器，警詢...

偷車大盜玩命關頭 桃警方追捕連開7槍制伏

桃園市一名48歲的陳姓男子開著從觀音區行竊的自小客車，為了逃避查緝又前往平鎮區竊取同型車車牌，警方調閱監視器後，循線在中...

國1頭屋火燒車楊姓司機遺孤 王惠美大力擁抱給愛

大年初一（1月22日）清晨國道1號苗栗頭屋路段發生6車連環追撞，造成其中統聯客運火燒車，楊姓司機拯救全車乘客，不幸英勇殉...

西門町濺血！初二夜不寧 酒醉通緝犯持酒瓶隨機襲人

北市西門町初二夜不寧。一名簡姓壯年男子，昨天深夜酒後，失控持酒瓶隨機攻擊路人，造成一名正要騎機車回家的王姓婦人，因試圖阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。