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影／男討債不成噴漆洩憤 鞋內藏吸食器剛好被警逮
李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，並在他鞋內搜出玻璃製毒品吸食器，警詢後依毒品及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市李姓男子（26歲）不滿林姓女子（53歲）積欠7萬元多時，除夕當天下午2時許上門追討，但林女始如不肯出聲應門，李男憤而持紅色噴漆罐在林女住處一樓鐵門上，噴上「欠錢不還」等字。
蘆洲警分局蘆洲派出所獲報，在蘆洲區忠孝路上有民眾住家門口遭人惡意噴漆討債。員警獲報迅速趞抵，發現現場鐵門已遭人噴漆，隨後於二樓樓梯間，發現被害人林女正與上門討債的李男商討如何還錢。
警方見狀憂心李男做出危險動作立即將雙方隔開，經詢問與雙方日前的債務糾紛債務有關，李男不滿年節將近而林女卻遲遲未還債，才上門噴漆希望對方還錢，沒想到才剛噴完漆就被員警方逮捕，警詢後依法送辦。
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