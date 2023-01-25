影／男討債不成噴漆洩憤 鞋內藏吸食器剛好被警逮

李姓男子除夕當天討債不成，涉嫌在林姓被害女子住處大門噴漆洩恨，員警獲報迅速到場盤查，並在他鞋內搜出玻璃製毒品吸食器，警詢後依毒品及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市李姓男子（26歲）不滿林姓女子（53歲）積欠7萬元多時，除夕當天下午2時許上門追討，但林女始如不肯出聲應門，李男憤而持紅色噴漆罐在林女住處一樓鐵門上，噴上「欠錢不還」等字。

蘆洲警分局蘆洲派出所獲報，在蘆洲區忠孝路上有民眾住家門口遭人惡意噴漆討債。員警獲報迅速趞抵，發現現場鐵門已遭人噴漆，隨後於二樓樓梯間，發現被害人林女正與上門討債的李男商討如何還錢。