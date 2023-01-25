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高雄男攜毒看到警車「怕」到闖紅燈 反被目擊找上門
高雄黃姓男子大年初一深夜騎車闖紅燈，被鳳山警分局巡邏員警目擊攔下，他裝無辜稱「剎車壞了」，警見他言語閃爍起疑，往機車置物箱一瞥，發現可疑的包裝袋，查獲安非他命及吸食器，讓他剛過年隨即進警局。
警方表示，初一凌晨1時許，鳳崗派出所巡邏員警在鳳山區光遠路執行巡邏勤務，剛好黃男從警車前方闖紅燈疾駛而過，巡邏警力見狀隨即上前攔檢盤查。
黃男遭攔後，還向警方稱「煞車壞了才闖紅燈」，只不過他在為自己辯駁時，因言詞閃爍，反而讓員警質疑，經取得黃男同意後，盤查他的機車，果然在機車置物箱發現可疑的包裝袋，經檢查後發現有0.4公克安非他命，車上還有吸食器4個。
眼見車上藏毒被警方查獲，黃男才坦承持毒，稱找工作壓力大才染上吸食毒品惡習，怕警方攔查才違規闖紅燈，沒想到越害怕反而引起警方注意，警方詢後依毒品危害防制條例罪移送偵辦。
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