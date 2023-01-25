北市信義警春節加強維穩 1周查獲毒品案4件4人

台北市信義警分局維護春節期間轄區治安狀況，加強執行臨檢、路檢作為，從春節前夕至今查獲毒品案4件4人，其中林姓男子被查獲持有K他命1包，整整有84公克，員警見狀也搖頭，詢後依法送辦。

信義分局表示，為確保春節期間轄區治安、交通狀況穩定，遏止各類重大案件、毒品、槍械、暴力犯罪危害治安，1月19日至今加強執行臨檢、路檢作為，防制街頭暴力、危險駕車、酒駕、施用毒品等不法事件發生。

優勢警力尤以信義商圈周邊場所強勢臨檢，呼籲業者發現酒客有滋事徵兆，務必通知警方到場，及時依法處置，若有聚眾鬥毆、滋事等，警方定將究辦，也呼籲民眾切勿酒駕。