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北市信義警春節加強維穩 1周查獲毒品案4件4人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市信義警分局維護春節期間轄區治安狀況，加強執行臨檢、路檢作為，從春節前夕至今查獲毒品案4件4人，其中林姓男子被查獲持有K他命1包，整整有84公克，員警見狀也搖頭，詢後依法送辦。

信義分局表示，為確保春節期間轄區治安、交通狀況穩定，遏止各類重大案件、毒品、槍械、暴力犯罪危害治安，1月19日至今加強執行臨檢、路檢作為，防制街頭暴力、危險駕車、酒駕、施用毒品等不法事件發生。

優勢警力尤以信義商圈周邊場所強勢臨檢，呼籲業者發現酒客有滋事徵兆，務必通知警方到場，及時依法處置，若有聚眾鬥毆、滋事等，警方定將究辦，也呼籲民眾切勿酒駕。

警方指出，1月19日執行擴大臨檢、自辦臨檢路檢、守望、商圈巡邏等勤務，至今查獲毒品案4件4人；其中，員警在東興路執行酒測勤務時，盤查汽車駕駛22歲林姓男子，查獲K他命1包（84公克）、沾有K他命殘渣的吸管1支、磅秤1台、分裝袋等證物，當場將其逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例將林男送辦。

林姓男子被查獲持有K他命1包，整整有84公克。記者李隆揆／翻攝
林姓男子被查獲持有K他命1包，整整有84公克。記者李隆揆／翻攝

臨檢 毒品 春節

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