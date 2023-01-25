北市信義警春節加強維穩 1周查獲毒品案4件4人
台北市信義警分局維護春節期間轄區治安狀況，加強執行臨檢、路檢作為，從春節前夕至今查獲毒品案4件4人，其中林姓男子被查獲持有K他命1包，整整有84公克，員警見狀也搖頭，詢後依法送辦。
信義分局表示，為確保春節期間轄區治安、交通狀況穩定，遏止各類重大案件、毒品、槍械、暴力犯罪危害治安，1月19日至今加強執行臨檢、路檢作為，防制街頭暴力、危險駕車、酒駕、施用毒品等不法事件發生。
優勢警力尤以信義商圈周邊場所強勢臨檢，呼籲業者發現酒客有滋事徵兆，務必通知警方到場，及時依法處置，若有聚眾鬥毆、滋事等，警方定將究辦，也呼籲民眾切勿酒駕。
警方指出，1月19日執行擴大臨檢、自辦臨檢路檢、守望、商圈巡邏等勤務，至今查獲毒品案4件4人；其中，員警在東興路執行酒測勤務時，盤查汽車駕駛22歲林姓男子，查獲K他命1包（84公克）、沾有K他命殘渣的吸管1支、磅秤1台、分裝袋等證物，當場將其逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例將林男送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言