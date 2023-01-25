偷車大盜玩命關頭 桃警方追捕連開7槍制伏
桃園市一名48歲的陳姓男子開著從觀音區行竊的自小客車，為了逃避查緝又前往平鎮區竊取同型車車牌，警方調閱監視器後，循線在中壢區青埔進行追捕，但陳男不僅拒捕，還加速逃逸衝撞警車，最後在警方連開7槍下才順利被逮。
經了解，陳姓男子因春節期間沒錢，又沒有代步工具，所以向老車下手，陳男使用削尖磨平的一字型的螺絲起子破壞門鎖及電門，啟動汽車後，為了逃避查緝又前往平鎮區延平路三段竊取同型車輛的車牌，犯案過程猶如電影情節。
警方獲報後，擴大調閱監視器，並在中壢區青埔一帶發現該車，立即發動追捕，陳男發現警車後，立即加速逃逸，沿途衝撞警車，闖越紅燈，並往五楊高架道路方向逃逸。
在警方以警車衝撞陳男車輛後，立即下車連開7槍制止嫌犯繼續逃逸，並在五楊高架南下62公里處當場將陳男壓制逮捕，圍捕過程中沒有造成任何傷亡，訊後依竊盜及公共危險等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。
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