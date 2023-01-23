撞死警察嫌犯證實毒駕！母親無奈：不知他有吸毒 媳婦也因毒品被關

彰化警分局快官派出所29歲警員高偉倫，今天清晨服完勤準備回高雄過年，騎機車返回租處，卻遭涉嫌毒駕的吳姓男子高速衝撞，送醫不治，吳嫌經強制抽血，證實含有安非他命成分。高偉倫母親與姊姊陪同到醫院見他的慘狀，泣不成聲，令人鼻酸；吳嫌的母親對兒子闖禍也很難過，表示不知道他有吸毒。

彰化分局長王國峯指出，高偉倫輪值時間是昨天晚上8點到今天清晨8點，其中6點到8點擔服值班勤務，下班騎機車返租處，行經彰化市彰興路與聖安路口等紅燈，遭37歲吳姓男子駕車從後方高速衝撞，經搶救後仍宣告不治。

王國峯表示，在吳男身上及車內發現3包安非他命，送醫後仍恍神沒有意識，懷疑吳涉及吸食毒品至不能安全駕駛致人死亡，經報請彰化地檢署指揮偵辦，聲請強制抽血。經抽血結果，證實吳涉嫌吸食毒品後駕車，警方已成立專案小組，溯源毒品來源。

王國峯說，高偉倫今年1月5日才調到快官派出所服務，來不到2個禮拜，今天早上8點是他上半最後一天，原訂下班以後，就可以返回高雄老家過年，卻沒想到傳出此噩耗，感到相當遺憾與不捨。

依監視器顯示，高偉倫在事發時，騎機車等停紅燈，突然由吳嫌駕駛的紅色轎車從後高速追撞，高偉倫被撞飛近15公尺，肇事轎車也翻了幾翻，往前衝了約50公尺，四輪朝天，幾成廢鐵，吳嫌也被拋出車外，受傷送醫。

高偉倫父母及姊姊接獲警方通知這不幸消息，急忙北上趕到彰化基督教醫院，見他的慘狀，均泣不成聲，並決定接他回高雄。他的遺體今天下午由救護車載送回到快官派出所，他的同仁列隊敬禮送他最後一程，齊聲「高偉倫，一路好走」，場面哀戚。

他的姊姊並在員警協助下，到派出所整理他的物品。他的母親說，本來等著高偉倫回來過年的，他含著說：「很孝順，一休假就會回家」。

警方證實吳嫌血液中含有安非他命成分，涉嫌毒駕肇事。吳嫌的母親則說，不知道兒子有吸毒，她是單親媽媽，兒子沒常回家，過年除夕有回來圍爐後，就出去了，兩天沒回來了過。