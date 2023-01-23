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撞死警察嫌犯證實毒駕！母親無奈：不知他有吸毒 媳婦也因毒品被關

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撞死警察嫌犯證實毒駕！母親無奈：不知他有吸毒 媳婦也因毒品被關

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局快官派出所29歲警員高偉倫，今天清晨服完勤準備回高雄過年，騎機車返回租處，卻遭涉嫌毒駕的吳姓男子高速衝撞，送醫不治，吳嫌經強制抽血，證實含有安非他命成分。高偉倫母親與姊姊陪同到醫院見他的慘狀，泣不成聲，令人鼻酸；吳嫌的母親對兒子闖禍也很難過，表示不知道他有吸毒

彰化分局長王國峯指出，高偉倫輪值時間是昨天晚上8點到今天清晨8點，其中6點到8點擔服值班勤務，下班騎機車返租處，行經彰化市彰興路與聖安路口等紅燈，遭37歲吳姓男子駕車從後方高速衝撞，經搶救後仍宣告不治。

王國峯表示，在吳男身上及車內發現3包安非他命，送醫後仍恍神沒有意識，懷疑吳涉及吸食毒品至不能安全駕駛致人死亡，經報請彰化地檢署指揮偵辦，聲請強制抽血。經抽血結果，證實吳涉嫌吸食毒品後駕車，警方已成立專案小組，溯源毒品來源。

王國峯說，高偉倫今年1月5日才調到快官派出所服務，來不到2個禮拜，今天早上8點是他上半最後一天，原訂下班以後，就可以返回高雄老家過年，卻沒想到傳出此噩耗，感到相當遺憾與不捨。

依監視器顯示，高偉倫在事發時，騎機車等停紅燈，突然由吳嫌駕駛的紅色轎車從後高速追撞，高偉倫被撞飛近15公尺，肇事轎車也翻了幾翻，往前衝了約50公尺，四輪朝天，幾成廢鐵，吳嫌也被拋出車外，受傷送醫。

高偉倫父母及姊姊接獲警方通知這不幸消息，急忙北上趕到彰化基督教醫院，見他的慘狀，均泣不成聲，並決定接他回高雄。他的遺體今天下午由救護車載送回到快官派出所，他的同仁列隊敬禮送他最後一程，齊聲「高偉倫，一路好走」，場面哀戚。

他的姊姊並在員警協助下，到派出所整理他的物品。他的母親說，本來等著高偉倫回來過年的，他含著說：「很孝順，一休假就會回家」。

警方證實吳嫌血液中含有安非他命成分，涉嫌毒駕肇事。吳嫌的母親則說，不知道兒子有吸毒，她是單親媽媽，兒子沒常回家，過年除夕有回來圍爐後，就出去了，兩天沒回來了過。

吳母一直搓著雙手，很無奈地說，媳婦之前也因毒品被抓去關，兒子又不常回來，她租房子要照顧他們的幼子，沒想到今天早上聽到他闖禍，讓她十分難過。

彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午8時12分許，騎機車彰化市彰興路、聖安路口時，遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午8時12分許，騎機車彰化市彰興路、聖安路口時，遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫的姊姊由警方協助，到派出所整理他的遺物。記者劉明岩／攝影
彰化警分局快官派出所警員高偉倫的姊姊由警方協助，到派出所整理他的遺物。記者劉明岩／攝影
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺，肇事轎車損壞不成車形。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午騎機車遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治，肇事轎車翻了幾翻，衝了約30公尺，肇事轎車損壞不成車形。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫送醫不治，他的母親跟著他的遺體，泣不成聲。記者劉明岩／攝影
彰化警分局快官派出所警員高偉倫送醫不治，他的母親跟著他的遺體，泣不成聲。記者劉明岩／攝影
涉嫌撞死彰化警分局快官派出所警員高偉倫的吳嫌母親，對兒子闖禍十分難過。圖／民眾提供
涉嫌撞死彰化警分局快官派出所警員高偉倫的吳嫌母親，對兒子闖禍十分難過。圖／民眾提供
彰化分局殉職警員高偉倫遺體，今天下午通過快官派出所，同仁列隊請他「一路好走」。記者劉明岩／攝影
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彰化 兒子 毒品 毒駕 吸毒

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