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男撞死警察被搜出毒品 警方聲請強制抽血調查是否毒駕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天早上下勤務騎機車返回租處途中，遭有項毒品及酒駕前科吳姓男子，涉嫌駕車高速從後追撞，送醫不治，吳男也受傷，酒測值雖然是0，但警方在他身上搜出3包安非他命，已聲請強制抽血，調查是否涉嫌吸毒後駕車。

警方說，29歲的高姓警員未婚，2017年特考班結業，家住高雄，先分發花蓮服務，不久前才調彰化。他的家人已接獲通知趕來彰化。他的同事說，高做事認真負責，昨晚才據報跟同事一起去處理一隻水鹿受困案件，沒想到今天早上即傳出不幸消息。

警方調查，高偉倫服完勤，今天早上騎機車返回租處途中，約8時12分許，抵彰化市彰興路、聖安路口時等紅綠時，遭37歲吳姓男子駕車從後高速追撞，高偉倫被撞飛十多公尺，吳嫌也拋出車外受傷，兩人均被送醫，高偉倫經急救後不治，吳則是肢體受傷。

警方為吳酒測，酒測值是零，但在他身上找到3包疑似安非他命毒品，懷疑他涉嫌吸食毒品後駕車，已聲請強制抽血查明。

彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午8時12分許，騎機車彰化市彰興路、聖安路口時，遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化警分局快官派出所警員高偉倫今天上午8時12分許，騎機車彰化市彰興路、聖安路口時，遭疑似毒駕的吳姓男子從後高速追撞，送醫不治。圖／警方提供
警方在吳嫌身上搜出3包疑為安非他命毒品。示意圖／警方提供
警方在吳嫌身上搜出3包疑為安非他命毒品。示意圖／警方提供
今早被撞死亡的彰化警分局快官派出所警員高偉倫（左2)，昨晚還與同事警理一件水鹿跌落水溝案。圖／警方提供
今早被撞死亡的彰化警分局快官派出所警員高偉倫（左2)，昨晚還與同事警理一件水鹿跌落水溝案。圖／警方提供

彰化 毒品 酒測

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