卜派出新產品？新北警抓301包毒咖啡包 外包裝竟印「大力水手」

新北市警方前天凌晨巡邏時，在台64線五股區下引道口發現一輛轎車車速異常飛快，疑有閃避警車情況，立刻廣播示意停車，盤查身分及觀察車上狀況，赫然發現轎車後座有不明物品，且外包裝還印上「大力水手」圖樣，懷疑是毒品咖啡包，介入了解，確實有毒品反應，數量達301包、超過1公斤，警詢後依毒品罪嫌送辦。

蘆洲分局五股分駐所長許銘峻、警員盧裕霖、黃紹賢、陳凱威等4人，21日凌晨1點20分巡邏時，在台64線五股區下引道口發現張姓男子（23歲）開車速度較快，感覺有異上前勸導、攔查。

張男被攔下時供稱要去找朋友，警方詢問身分、查看車內狀況，發現後座擺放數包咖啡包，惟包裝怪異、印有知名漫畫角色卜派「大力水手」，詢問物品名稱、內容物，張男閃爍其詞、交代不清，警方立刻依法檢驗，果然有毒品反應，是三級卡西酮毒品咖啡包。

張男見事蹟敗露，坦承是自己持有、自己要使用的，惟數量龐大，達301包、總毛重1055公克，警方不採信說詞，全數依法查扣，懷疑有過年毒品販賣狀況，後續循線釐清毒品來源、流向，警詢後依毒品罪嫌送辦。