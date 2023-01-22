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除夕還沒回家團圓過年 他們因車子後座發現這東西先進了警局

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

除夕本是團圓的日子，而陳姓男子、方姓男子於除夕凌晨將轎車停放在台北市光復南路某巷口，被警方攔查發現3包安非他命，起初兩人矢口否認犯行，最後警方突破心防，陳才坦認，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

台北市警察局大安分局執行「加強重要節日安全維護工作」，敦化南路派出所長柯人傑昨凌晨帶隊執行巡邏勤務，同日4時許行經光復南路200巷口時，發現一輛停放於路邊轎車形跡可疑，上前盤查見陳、方神情緊張身體不斷抖動，並在車子後座查獲3包總重0.65公克的安非他命。

警方依現行犯逮捕陳、方，但2人原先均不坦承擁有毒品，警方循循善誘突破心防，陳才終於坦承犯行，詢後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

警方指出，未來會積極溯源追查毒品來源，並呼籲春節期間法律無假期，會持續全力掃蕩毒品，維護治安，期盼使市民於春節期間能平安、順心過個好年。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓男子、方姓男子於除夕凌晨被警方攔查發現3包安非他命，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。記者林孟潔／翻攝
陳姓男子、方姓男子於除夕凌晨被警方攔查發現3包安非他命，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。記者林孟潔／翻攝

毒品 除夕 北市

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