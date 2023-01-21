新北三重警消除夕不打烊 查簽賭意外查獲毒品及爆竹

新北市三重區陳姓男子，涉嫌經營簽賭網站。警方日前獲報布線蒐證，於今天凌晨持搜索票，前往陳男位於自強路住處查察，當場查獲相關犯罪事證，並逮捕吸毒陳男與其女友，還搜扣違囤187.08公斤爆竹煙火，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、賭博移送法辦，另超量爆竹煙火則沒入裁罰。

經調查，陳姓男子（31歲）涉嫌經營簽賭網站，招攬不特定人士簽賭營利。日前三重警方接獲線報布線蒐證，今天凌晨2時許，警方見時機成熟，持搜索票前往陳男位於新北市三重區自強路四段住處查察。

警方入內果在屋內查獲簽賭相關罪證，現場逮捕正在吸毒陳男與其林姓女友（33歲），同時在屋內搜扣毒品K他命3包、K盤1個、手機等證物，另外在屋內發現陳男囤放187.08公斤，多達31種各類爆竹煙火，同步通知新北消防局人員到場清查後，一併帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承吸毒、經營賭博網站，警詢後依違反毒品、賭博等罪嫌，將陳男移送法辦；另違囤爆竹煙火則交由消防人員全數沒入，並依違反爆竹煙火管理條例開單裁處陳男，最重恐挨罰30萬以下罰鍰。 新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝