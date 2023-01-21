新北三重警消除夕不打烊 查簽賭意外查獲毒品及爆竹

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區陳姓男子，涉嫌經營簽賭網站。警方日前獲報布線蒐證，於今天凌晨持搜索票，前往陳男位於自強路住處查察，當場查獲相關犯罪事證，並逮捕吸毒陳男與其女友，還搜扣違囤187.08公斤爆竹煙火，一併帶回偵辦，警詢後依毒品賭博移送法辦，另超量爆竹煙火則沒入裁罰。

經調查，陳姓男子（31歲）涉嫌經營簽賭網站，招攬不特定人士簽賭營利。日前三重警方接獲線報布線蒐證，今天凌晨2時許，警方見時機成熟，持搜索票前往陳男位於新北市三重區自強路四段住處查察。

警方入內果在屋內查獲簽賭相關罪證，現場逮捕正在吸毒陳男與其林姓女友（33歲），同時在屋內搜扣毒品K他命3包、K盤1個、手機等證物，另外在屋內發現陳男囤放187.08公斤，多達31種各類爆竹煙火，同步通知新北消防局人員到場清查後，一併帶回偵辦。

偵詢時陳男坦承吸毒、經營賭博網站，警詢後依違反毒品、賭博等罪嫌，將陳男移送法辦；另違囤爆竹煙火則交由消防人員全數沒入，並依違反爆竹煙火管理條例開單裁處陳男，最重恐挨罰30萬以下罰鍰。

新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方，今天凌晨在自強路四段一處民宅，查獲簽賭網站，另搜扣毒品及187.08公斤31種各類爆竹煙火，依法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝

簽賭 賭博 毒品

延伸閱讀

除夕國3北上6車連環撞2輕傷 大溪段回堵塞車

除夕首發慰勞1999話務人員 張善政：24小時專線不打烊

除夕談話祝福市民 盧秀燕：錢兔似錦、新年快樂！

桃園民宅除夕火災 勇消搶救8旬翁、女屋主逃生

相關新聞

新北三重警、消除夕不打烊 查簽賭意外查獲毒品及爆竹

新北市三重區陳姓男子，涉嫌經營簽賭網站。警方日前獲報布線蒐證，於今天凌晨持搜索票，前往陳男位於自強路住處查察，當場查獲相...

影／與妻口角撞車肇逃 警追攔查獲大批毒品送辦

新北市三峽區姚姓男子，昨天晚上帶著大量毒品，開車載著妻子前往廟宇拜拜，不料卻因係兩人爆發口角，姚男不慎撞上路邊臨停機車，...

影／駕駛AB車攔查不停警追30公尺逮人 原是藏毒心虛

新北市板橋區陳姓男子，周四（19日）晚上，駕駛一輛汽車行經大觀路三段，警巡經發現他懸掛他車車牌愈趨前攔下，陳男竟加速逆向...

影／洗車場兌幣機遭竊2萬 警逮人意外查獲槍枝送辦

新北市蘆洲區陳姓男子，日前在集賢所轄區偷取兌幣機內兩萬元逃逸。警方獲報調閱監視器畫面，鎖定陳男涉嫌，於周三（17日）凌晨...

禾馨詐保案外案 花東10業務員送辦

刑事局去年偵辦台北市禾馨婦產診所涉嫌偽造文書詐騙保險金案件，意外發現多名涉案產婦，另遭保險業務員盜取診斷資料，詐保其他家...

鐵工無師自通 自製具殺傷力狙擊長槍和爆物遭警逮

鐵工張姓男子無師自通，涉嫌自製具殺傷力狙擊長槍和槍各一把及子彈，警方今天攻堅逮人，還發現以高爆性粉末製做的土製炸彈成品一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。