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影／與妻口角撞車肇逃 警追攔查獲大批毒品送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區姚姓男子，昨天晚上帶著大量毒品，開車載著妻子前往廟宇拜拜，不料卻因係兩人爆發口角，姚男不慎撞上路邊臨停機車，卻沒有下車察看而是加速油門逃逸。警方獲報循線於復興路與民生街口攔下，當場在車上查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

經調查，姚姓男子（29歲）昨天晚上6時許，他開車載著妻子，準備到白雞山行修宮拜拜。不料，車子行經新北市三峽區文化路時，兩人卻因係起口角，姚男不慎擦撞路旁臨停機車，妻子見狀負氣下車，姚男卻沒下車察看，而是加速油門逃逸。

警方獲報派員循線追查，根據民眾所提供肇逃車號，循線在復興路與大勇路口發現姚男座車，警從後一路尾隨，趁姚男車停復興路與民生街口等紅綠燈時，下車衝前攔下，並喝令他下車盤查。

姚男自知法網難逃下車，還主動交出主車上38包毒咖啡包、63.16公克安非他命及6包的K他命等毒品，向警辯稱他剛會肇逃，是因為與妻子吵架，妻子負氣甩車門離開，但因車子是iKey系統，妻子又將車鑰匙拿走，他怕車上毒品會因此曝光被警查獲，才心虛開車逃逸。警連同姚男所攜毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

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新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子，開車與妻吵架，卻因肇逃而被查獲毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 肇逃

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