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影／駕駛AB車攔查不停警追30公尺逮人 原是藏毒心虛
新北市板橋區陳姓男子，周四（19日）晚上，駕駛一輛汽車行經大觀路三段，警巡經發現他懸掛他車車牌愈趨前攔下，陳男竟加速逆向逃逸，不慎與一輛小貨車對撞，陳男棄車跑離，遭警尾追30公尺逮捕，並在其車內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。
經調查，陳姓男子（40歲）周四（19日）晚上9時許，他攜帶15包毒品海洛因，駕駛一輛AB車（車前面車牌號碼為失竊車牌，後方車牌號碼與車輛本身引擎號碼不相符）行經新北市板橋區大觀路三段，見警巡經心虛搖晃閃避，引起員警注意。
巡警使用小電腦，登打其車牌與該車輛類型不符趨前攔查，陳男見狀竟加速油門往逃離，還一路從浮洲橋側車道，逆向往環漢路逃去，不慎與一輛小貨車對撞。陳男棄車狂奔約30公尺，遭警追捕壓制，當場在其車後座，查扣15包毒品海洛因，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。
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