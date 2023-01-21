影／駕駛AB車攔查不停警追30公尺逮人 原是藏毒心虛

新北市板橋區陳姓男子，周四（19日）晚上，駕駛一輛汽車行經大觀路三段，警巡經發現他懸掛他車車牌愈趨前攔下，陳男竟加速逆向逃逸，不慎與一輛小貨車對撞，陳男棄車跑離，遭警尾追30公尺逮捕，並在其車內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。

經調查，陳姓男子（40歲）周四（19日）晚上9時許，他攜帶15包毒品海洛因，駕駛一輛AB車（車前面車牌號碼為失竊車牌，後方車牌號碼與車輛本身引擎號碼不相符）行經新北市板橋區大觀路三段，見警巡經心虛搖晃閃避，引起員警注意。