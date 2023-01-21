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影／洗車場兌幣機遭竊2萬 警逮人意外查獲槍枝送辦
新北市蘆洲區陳姓男子，日前在集賢所轄區偷取兌幣機內兩萬元逃逸。警方獲報調閱監視器畫面，鎖定陳男涉嫌，於周三（17日）凌晨循線在林口區仁愛路二段將人逮捕，並在其所駕駛贓車內，查獲改造手槍等證物，連同不法所得剩餘18100元一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、竊盜等罪移送法辦。
經調查，陳姓男子（28歲）有多項前科，日前他在新北市蘆洲區一家洗車場，將一台兌幣機破獲，竊得機內兩萬元後，旋即駕駛一輛贓車逃逸，案經洗車場老闆發現報警協處。
蘆洲警分局集賢派出所獲報，調閱洗車場內、外沿線監視器畫面，鎖定陳男涉嫌。周三（17日）凌晨2時許，循線於新北市林口區仁愛路二段235號之1前，將陳男逮捕到案，並贓車內查獲一把改造手槍（含彈匣1個）、子彈7顆、4塊失竊車牌、剩餘贓款1萬8100元，帶回偵辦。
偵詢時，陳男坦承犯行，但對於槍枝來源則交代不清，警詢後依違反槍砲彈藥管制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。
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