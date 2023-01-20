鐵工無師自通 自製具殺傷力狙擊長槍和爆物遭警逮

鐵工張姓男子無師自通，涉嫌自製具殺傷力狙擊長槍和槍各一把及子彈，警方今天攻堅逮人，還發現以高爆性粉末製做的土製炸彈成品一顆，還有一顆疑似軍用手榴彈，但經檢視僅有外殼，並未裝填火藥。警詢後明天將依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和偵查隊依警政署2.0清源專案針對轄區高風險場所積極布建，日前接獲線報，中和區一處社會住宅內住戶涉嫌私設槍枝改造工廠，警方追查出從事鐵工的張姓男子（43歲）涉有重嫌，今天中午持新北地院核發搜索票上門查緝。

警方發現張男將屋內其中一個房間，改裝成槍枝改造工廠，當場查扣配有望遠鏡的改造狙擊長槍1把、短槍1把、改造子彈10發、火藥及改造槍枝工具一批。

警方還搜出一顆已裝有引信，疑似裝填有高爆性火藥，已製做完成的土製管狀爆裂物一顆，及一顆疑似軍用手榴彈，但經現場檢視僅有外殼，並未裝填火藥。