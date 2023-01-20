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禾馨詐保案外案 花東保經公司10業務員詐保遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局去年偵辦台北市禾馨婦產診所涉嫌偽造文書詐騙保險金案件，意外發現多名涉案產婦，遭保險業務員拿產婦資料詐保其他家保險公司金錢，刑事局後續偵辦，日前逮捕花蓮、台東兩家保險經紀人公司楊姓業務員（38歲）等10人。

刑事局去年偵辦婦產科診所詐保案件時，多名產婦表示雖涉嫌詐保，但名下卻多了她們不知情的保單，也沒有投保。

警方追查，2020年開始，12名花蓮、台東產婦，明明羊水已經破了，還趕到台北的婦產科診所生產，保單招攬及送件，都集中在保險經紀人公司業務員手中，其中沈姓業務員（48歲）等人，協助保戶以不實診斷證明書及修改後的收據，向多家保險公司詐騙保險金，詐領金額高達千萬元。

警方查出，涉案的花蓮地區業務員，利用與保戶間的信賴關係，長期為保戶全家規劃保單，業務員發現保戶有懷孕生產計畫後，不斷鼓吹到台北禾馨診所生產，提供各式理由供保戶與醫師討論如何開立不實診斷證明書。

同時間楊姓業務員私下盜用保戶及其家屬個資投保，為避免東窗事發，投保及理賠送件都透過另名台南業務員處理，並以支票取消禁止轉讓背書註記方式，順利取得保險理賠。

警方查出案外案，去年11、12月間，陸續將楊姓、沈姓業務員等10人查緝到案，查扣筆電、手機、隨身碟、投保資料等贓證物，依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局去年偵辦台北市禾馨婦產診所涉嫌偽造文書詐騙保險金案件，意外發現多名涉案產婦，遭保險業務員拿產婦資料詐保其他家保險公司金錢，刑事局後續偵辦，日前逮捕花蓮、台東兩家保險經紀人公司楊姓業務員（38歲）等10人。記者廖炳棋/翻攝
刑事局去年偵辦台北市禾馨婦產診所涉嫌偽造文書詐騙保險金案件，意外發現多名涉案產婦，遭保險業務員拿產婦資料詐保其他家保險公司金錢，刑事局後續偵辦，日前逮捕花蓮、台東兩家保險經紀人公司楊姓業務員（38歲）等10人。記者廖炳棋/翻攝

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