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春節連假前夕 情侶檔住摩鐵 警臨檢起獲槍彈毒品

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包，警詢後今天依違反槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警局所轄16個警分局，昨晚10時至今天凌晨1時，在香節連假前夕實施擴大臨檢，板橋警分局信義派出所前往轄內一間汽車旅館臨檢，林姓男子（38歲）偕女友謝姓女友（20歲）一起投宿，警方在林男身上搜出兩包毒咖啡包，附帶搜索林男汽車，在車內起獲改造手槍2把、子彈100顆、K他命1包、毒品咖啡包491包。

林男坦承槍枝是自已自行改造，用來防身，否認涉嫌販毒。警方懷疑林男涉嫌販毒並擁槍自重，將持續擴大追查上游毒品來源。警詢後今依法將二人移送法辦。

春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、好樂迪、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店及酒駕熱點路段實施擴大臨檢，查獲失蹤人口1件、毒品1件、無照駕駛7件及通報噪音車12輛，展現警方維護春節期間治安及打擊不法決心。

春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假治安不打烊，土城警方昨晚針對轄區釣蝦場、KTV、網咖、卡拉OK、養生館、小吃店實施擴大臨檢。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝

臨檢 毒品

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