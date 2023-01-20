春節連假前夕 情侶檔住摩鐵 警臨檢起獲槍彈毒品

春節連假前夕，情侶檔林男與謝女二人昨晚投宿新北市板橋區一間汽車旅館，警方臨檢起獲兩把改造手槍，100顆改造子彈及大批毒咖啡包，警詢後今天依違反槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警局所轄16個警分局，昨晚10時至今天凌晨1時，在香節連假前夕實施擴大臨檢，板橋警分局信義派出所前往轄內一間汽車旅館臨檢，林姓男子（38歲）偕女友謝姓女友（20歲）一起投宿，警方在林男身上搜出兩包毒咖啡包，附帶搜索林男汽車，在車內起獲改造手槍2把、子彈100顆、K他命1包、毒品咖啡包491包。

林男坦承槍枝是自已自行改造，用來防身，否認涉嫌販毒。警方懷疑林男涉嫌販毒並擁槍自重，將持續擴大追查上游毒品來源。警詢後今依法將二人移送法辦。