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影／明星臉女刑警酷似楊謹華 教大家如何防搶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林警分局有位明星臉的女刑警李亭儀，外貌神似女明星楊謹華加桂綸鎂，日前在防搶演習時扮女盜，9頭身的好身材讓人眼睛一亮，她在春節前也示範如何防搶，提醒女性朋友到人多的風景區或市集等小心竊賊與歹徒行搶，幾個小動作就能避免損失財物。

李亭儀日前在員林警分局防搶演練中扮女網紅大盜搶銀行，一身短裙和長靴帥氣現身，讓大家對美麗搶匪大盜看的目不轉睛。

這位員林偵查隊女刑警李亭儀從警7年，原本想當空姐的她，父親就是警察，因考上警政特考進入警界，從派出所基層員警當起，先分派到桃園、再到彰化服務，4年前考上偵查佐，她說想挑戰刑警工作，4年來破獲過菜刀大盜等案件，她說抽絲剝繭的辦案讓她很有成就感。

身高170公分的李亭儀因外貌佼好、九頭身的好身材，也是業餘外拍模特兒，她說，愛拍照是興趣，也是放鬆舒壓的方式。

春節前她也教大家如何防搶和防竊，到人潮多的地方，包包要斜背，避免側背，包包才不易被搶走，包包背在前方，以免竊賊從後方割開包包偷走錢包，若遇搶匪要搶皮包，拉住自己包包，馬上向下蹲，不僅包包不易被搶走，還可能導致扯包的歹徒重心不穩摔倒，若遇歹徒從後抱，也是蹲下來，趁機脫逃。

員林警分局有位明星臉的女刑警李亭儀，外貌神似女明星楊謹華。記者林宛諭／攝影
員林警分局有位明星臉的女刑警李亭儀，外貌神似女明星楊謹華。記者林宛諭／攝影
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局明星臉的女刑警李亭儀外貌神似女明星楊謹華，喜歡拍照的她，也是業餘外拍模特兒。圖／李亭儀提供
員林警分局有明星臉的女刑警李亭儀，春節前示範如何防搶。記者林宛諭／攝影
員林警分局有明星臉的女刑警李亭儀，春節前示範如何防搶。記者林宛諭／攝影

員林 春節 楊謹華

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