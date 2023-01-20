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毒蟲喝爛醉吐真言 坦承攜毒還說「OK啦！自己在吃的」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄曾姓男子有毒品前科，日前喝得爛醉倒在別人住家門前，被巡邏員警發現，警上前關心，曾男竟酒後吐真言，向警方坦承身上攜帶毒品，還說「OK啦！這自己在吃的」；讓員警聽聞相當傻眼，接著便親自交出毒品，也配合逮捕；警詢後，將他依違反毒品危害防治條例罪移送。

岡山警分局赤崁派出所巡邏員警1月16日凌晨1時許，在梓官區中正五街與港三街口，發現55歲曾男倒臥在別人住戶車庫旁花盆堆中，因一動也不動，警擔心出狀況，上前關心。

當下曾男渾身酒氣、醉倒在地，雖身體無大礙，但意識模糊，警詢問年籍資料時，發現他事轄內治安人口，有毒品前科，卻因喝得爛醉無法清楚回答問題。

未料，員警用台語問曾男「你今天身上有帶東西嗎」，殊不知竟回答「有啦，有安仔跟何仔（俗稱安非他命及海洛因）」，接著警方請他自行交出，他便說「我拿、我自首」。

在清點違禁品的過程中，曾男還與警方一同複誦「安仔」、「何仔」，讓員警相當傻眼，從未見過如此逗趣又配合的人犯；經查，他身上共攜帶7小包一級毒品海洛因、1小包二級毒品安非他命。

警問及毒品來源，曾男說，是向一名綽號「大哭仔」但詳細身分不明的男子取得；警詢後，將人逮捕，並依違反毒品危害防治條例罪移送。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾男身上共攜帶7小包一級毒品海洛因、1小包二級毒品安非他命。記者陳弘逸／翻攝
曾男身上共攜帶7小包一級毒品海洛因、1小包二級毒品安非他命。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲曾姓男子日前喝得爛醉倒在別人住家門前，員警上前關心，他便坦承攜帶毒品，警當場逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲曾姓男子日前喝得爛醉倒在別人住家門前，員警上前關心，他便坦承攜帶毒品，警當場逮人。記者陳弘逸／翻攝

毒品 岡山

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