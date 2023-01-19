地下錢莊暴力討債 中市警破門壓制逮5人送辦

台中市警察局19日宣布破獲暴力討債集團，除破門逮捕5人移送檢方偵辦外，並起出改造90手槍、空氣槍、吸食器、海洛因4包、安非他命5包等毒品。（翻攝照片） 中央社 台中市警察局今天宣布破獲暴力討債集團，警方表示，這個集團經營地下錢莊，從事暴力討債不法行為，囚禁被害人加以毆打凌虐；警方破門而入壓制逮捕5人，移送苗檢偵辦。

中市警局刑事警察大隊表示，獲報這個暴力討債集團經營地下錢莊，從事暴力討債等不法，一旦向被害人索討不成，即率眾暴力討債，以獲取不法利益；檢警歷經數月鍥而不捨跟監蒐證，於9日由苗栗地檢署檢察官指揮台中市刑大偵一隊及霧峰分局等單位，同步執行收網拘提行動。

警方破門攻堅，逮捕主嫌謝姓男子及共犯等5人，現場查扣改造90手槍1把、空氣槍1把、吸食器、海洛因4包、安非他命5包等毒品。

警方調查發現，謝男平日擁槍自重，並以經營地下錢莊、從事暴力討債為業，有被害果農向謝男借款新台幣10萬元，實拿9萬元，每月利息1萬元，後因無力償還高額利息，心生畏懼，逃離住家。

警方還發現，另一被害果農因與謝男有金錢糾紛，謝男得知被害人藏匿處後，即夥同成員強押被害人，並以束帶反綁，再以黃色膠帶封住眼、口，再載到成員居住處予以毆打、囚禁，並恫嚇要將他埋掉。

警方指出，當天荷槍實彈破門而入時，犯嫌僅穿著一條褲子光著上半身、還搞不清楚狀況時，就被員警壓制在地狼狽遭逮，立即表示願意配合，與凌虐毆打被害人時的凶狠嘴臉判若兩人；全案訊後將謝男等人依槍砲、恐嚇取財、妨害自由及重利等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並經聲押獲准。