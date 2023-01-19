苗栗卓蘭惡霸欺壓橘子果農 高利貸還不出恐嚇「拖去埋掉」

苗栗謝姓男子長期在卓蘭鎮經營暴力討債，並對附近果房放年利率達百分之120的高利貸，被害人還不出錢就會慘遭謝反綁、矇眼囚禁，甚至持槍柄痛毆打暈，有人以籌錢為由逃出報警求救，台中警方蒐證多時持搜索票破門逮人，謝上半身赤裸睡眼惺忪狼狽落網，遭檢方向法院聲押禁見。

台中市刑大偵一隊調查，謝男（54歲）是卓蘭鎮當地惡霸，長期擁槍自重並和張姓（41）歲、葉姓（43歲）、吳姓（48歲）及詹姓（43歲）4名男姓同夥以地下錢莊、暴利討債為業，加上地緣關係附近種植橘子果樹農民較多，有人急需用錢上門借款就遇害。

警方日前獲報展開蒐證，經分析跟監、調閱金流及觀察其生活作息，蒐證完備後1月9日向苗栗地檢署報指揮，當天持搜索票到謝男及其女友的住處抓人。

警方到場時，謝的女友還在一旁干擾，企圖矇騙警方房間內沒人，更不斷喊「幹嘛啦」、「會嚇到啦」，但警方早已掌握謝男躲藏其中，多次命其開門無效破門到一半謝才打開房門，當時上半身赤裸立刻遭壓制在地，平時凶狠模樣全失。

警方指出，日前接連有2名果農報案，表示向謝借款10萬元，實拿9萬，往後每個月利息就要1萬元，年利率高達百分之120，最後無力償還高額利息，嚇到不敢回家。

還有果農說，謝男率同夥上門強押走他，甚至以束帶反綁雙手、黃色膠帶封住口鼻，用槍柄痛毆他頭部，並恐嚇不還錢就要將他埋掉，自己被打到頭暈目眩，最後假借要籌錢還款才逃出報案。