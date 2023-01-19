台南市警局新、卸任分局長交接 黃偉哲：強力掃黑肅槍

台南市政府警察局今上午辦理新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，台南市長黃偉哲出席時，除再度強調強力掃黑肅槍決心及貫徹警紀重要性，幹部更應以身作則，落實嚴格內部管理。

台南市去年選前爆發學甲88槍槍擊案，加上年底市警局前秘書室主任莊武能被控在新竹縣衝撞警車、拒捕、不正常男女交往關係且涉及恐嚇取財，警開鍘遭記2大過免職，南市治安外界關注。

黃偉哲上午出席警局交接典禮時，除感謝警察同仁對全市治安辛勞付出，也要求警方持續強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪。

他說，幫派為追求暴利，往往使用暴力犯罪手段來達成目的，警察同仁應全面掃蕩幫派不法利益，對犯嫌、金流、依附行業與資通工具，實施系統性掃黑，杜絕幫派生存空間。

而近期外界對台南治安疑慮，黃偉哲說，經以大數據分析，自2019年至2022年，南市槍擊案發生數下降71％、暴力犯罪發生數下降42％、第一線阻詐金額高達547％，掃黑件數也增加，改善治安已有具體成效，請同仁持續強化治安維護工作，阻絕不法發生。

對於警紀問題，黃偉哲說，警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察形象，他重申警方務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀，各級幹部更應以身作則。