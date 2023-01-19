快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市警局新、卸任分局長交接 黃偉哲：強力掃黑肅槍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今上午辦理新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，台南市長黃偉哲出席時，除再度強調強力掃黑肅槍決心及貫徹警紀重要性，幹部更應以身作則，落實嚴格內部管理。

台南市去年選前爆發學甲88槍槍擊案，加上年底市警局前秘書室主任莊武能被控在新竹縣衝撞警車、拒捕、不正常男女交往關係且涉及恐嚇取財，警開鍘遭記2大過免職，南市治安外界關注。

黃偉哲上午出席警局交接典禮時，除感謝警察同仁對全市治安辛勞付出，也要求警方持續強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪。

他說，幫派為追求暴利，往往使用暴力犯罪手段來達成目的，警察同仁應全面掃蕩幫派不法利益，對犯嫌、金流、依附行業與資通工具，實施系統性掃黑，杜絕幫派生存空間。

而近期外界對台南治安疑慮，黃偉哲說，經以大數據分析，自2019年至2022年，南市槍擊案發生數下降71％、暴力犯罪發生數下降42％、第一線阻詐金額高達547％，掃黑件數也增加，改善治安已有具體成效，請同仁持續強化治安維護工作，阻絕不法發生。

對於警紀問題，黃偉哲說，警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察形象，他重申警方務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀，各級幹部更應以身作則。

而年節將至，黃偉哲也提醒，警方務必加強防假及打詐，建立多元防線，與超商及金融機構合作，第一線攔阻詐騙，避免民眾因錯誤疫情資訊受騙。

台南市政府警察局今上午辦理新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局今上午辦理新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲上午出席市警局新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，除再度強調強力掃黑肅槍決心及貫徹警紀重要性。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲上午出席市警局新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，除再度強調強力掃黑肅槍決心及貫徹警紀重要性。記者謝進盛／翻攝

警察 黃偉哲

延伸閱讀

加強重要節日安全維護 台南市長慰勞員警辛勞

成大沙崙醫院獲准籌設 成大：打造兒童醫療及緊急避難基地

台南東區黃金地段最大立體停車場動工 林森圖書館也進駐

影 ／南市警局長廖宗山上任 黃偉哲布達重申貫徹警紀

相關新聞

假交友騙投資 警方攀降、破門雙管齊下逮捕洗錢男女

詐騙集團利用交友軟體，以假交友搭訕上線被害人，騙人投資虛擬貨幣，將投資款匯進入大陸人頭帳戶，再轉來台灣洗錢。高雄、嘉義以...

年前人倫悲劇！新店男持啞鈴狠砸7旬父 再致電母親：爸死在家

新北市新店區鍾姓男子疑似患有思覺失調症，昨天晚上疑因病症發作，竟持啞鈴鎖定7旬父親頭部猛砸，直接把人狠狠砸死，事後打電話...

台南市警局新、卸任分局長交接 黃偉哲：強力掃黑肅槍

台南市政府警察局今上午辦理新、卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，台南市長黃偉哲出席時，除再度強調強力掃黑肅槍決心及貫徹警紀...

替黑道慶生 基隆13官警被懲處

基隆市第三警分局八名刑警替昔日天道盟太陽會要角林姓男子慶生，市警局昨懲處十三人。鄭姓小隊長事前報告僅指「諮詢」而未提餐敘...

涉洩情報員個資 前健保署主秘葉逢明10萬交保

健保署洩漏個資案，檢調昨二度偵訊已退休的前主任祕書葉逢明、承保組科長謝玉蓮、李仁輝，懷疑大量具情報人員身分的機敏人員個資...

健保署洩密案升高至國安層級 前主秘葉逢明10萬交保、被限制出境

檢調偵辦健保署洩漏個資案，今天二度密訊已退休的前主任秘書葉逢明、原承保組科長謝玉蓮、李仁輝，由於檢調懷疑大量具備情報人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。