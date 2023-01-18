快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

公司虛擬幣出金系統遭駭 前員工盜轉泰達幣11萬5千顆

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局獲報，某公司虛擬貨幣出金系統遭駭，盜走泰達幣上萬顆，財損逾300萬元，追查發現該公司前員工夥同友人透過WiFi溢波駭入系統盜幣，循線逮人依詐欺等罪嫌送辦，涉案2人訊後分別5萬元交保。

警方調查，受害公司去年7月間發現其虛擬貨幣出金系統遭人盜轉USDT（泰達幣）11萬5000顆，損失超過300萬元新台幣，刑事局第九大隊獲報追查，鎖定27歲蘇姓男子及26歲張姓男子涉有重嫌。

據悉，蘇男曾在受害公司任職，知悉公司經手大筆虛擬貨幣出金，離職後動歪腦筋，找來張男幫忙，在深夜下班時間、公司人流稀少時，潛入公司大樓內，透過出金系統專用的WiFi溢波，駭入系統盜轉貨幣至境外虛擬錢包。

專案小組去年11月蒐證完備，兵分二路到2嫌位於台北市大安、中正區的住處搜索，查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元，詢後依詐欺、竊盜、妨害電腦使用、違反洗錢防制法等罪嫌送辦台北地檢署偵辦，檢方訊後令2人分別5萬元交保。

警方呼籲，虛擬貨幣建議使用冷錢包保管，妥適管理密碼，降低遭駭風險，若遭竊或遭詐應盡速報警，追查財物流向。另強調，據網路資料庫「Numben」近期公布各國安全指數排名，我國是142國家與地區中，連續2年安全指數第3高、犯罪指數第3低的國家，警方除全力打擊科技犯罪外，也將強化科偵教育訓練，因應未來犯罪趨勢及挑戰。

警方查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元。記者李隆揆／翻攝
警方查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元。記者李隆揆／翻攝
警方查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元。記者李隆揆／翻攝
警方查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元。記者李隆揆／翻攝

虛擬貨幣 泰達幣 竊盜 離職

延伸閱讀

八八會館之亂 刑事局副局長告兩檢加重誹謗

88會館案 前刑事局副局長黃建榮告王涂芝、鄭鑫宏

假投資話術狠詐女408萬 警民聯手逮車手、假幣商

影／首宗3D列印長槍案 堆高機男怕被欺負自學出師

相關新聞

桃園龍潭警分局長遭指升遷如「搭火箭」 警政署回應了

高階警官今年第2波人事案昨發布，其中桃園龍潭警分局長蔡坤益任職1年就升任刑事局警政監，被指與蘇揆有姻親關系，升遷有如「搭...

公司虛擬幣出金系統遭駭　前員工盜轉泰達幣11萬5千顆

刑事局獲報，某公司虛擬貨幣出金系統遭駭，盜走泰達幣上萬顆，財損逾300萬元，追查發現該公司前員工夥同友人透過WiFi溢波...

高雄警追辦台版柬埔寨 發現85大樓也曾是拘禁地

高雄警方溯源追查詐騙集團，發現高雄85大樓的日租套房，也曾遭詐團當成拘禁人頭戶的地方。警方救出2名人頭戶後，查出許姓男子...

去年集團才被搗破 他另起爐灶利用小黃運毒

台北市警局去年破獲吳姓男子為首的販毒集團，時隔不久，吳男手下謝姓男子率團死灰復燃，改用不知情的小黃、Uber運毒；北市警...

外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

內政部昨發布警政署刑事警察局副局長等重要警職人事案，桃園龍潭警分局長蔡坤益僅到任1年分局長職務，就升警政署刑事警察局警政...

越籍女嫁來台開餐廳當簽賭站 「菜單是簽單」

越南籍阮姓女子嫁來台後，在新北市新莊區開起餐廳，她利用移工過年想「賭一把」賺紅包心裡，在餐廳內經營「越南樂透」，移民署北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。