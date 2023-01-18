公司虛擬幣出金系統遭駭　前員工盜轉泰達幣11萬5千顆

刑事局獲報，某公司虛擬貨幣出金系統遭駭，盜走泰達幣上萬顆，財損逾300萬元，追查發現該公司前員工夥同友人透過WiFi溢波駭入系統盜幣，循線逮人依詐欺等罪嫌送辦，涉案2人訊後分別5萬元交保。

警方調查，受害公司去年7月間發現其虛擬貨幣出金系統遭人盜轉USDT（泰達幣）11萬5000顆，損失超過300萬元新台幣，刑事局第九大隊獲報追查，鎖定27歲蘇姓男子及26歲張姓男子涉有重嫌。

據悉，蘇男曾在受害公司任職，知悉公司經手大筆虛擬貨幣出金，離職後動歪腦筋，找來張男幫忙，在深夜下班時間、公司人流稀少時，潛入公司大樓內，透過出金系統專用的WiFi溢波，駭入系統盜轉貨幣至境外虛擬錢包。

專案小組去年11月蒐證完備，兵分二路到2嫌位於台北市大安、中正區的住處搜索，查獲蘇、張2人，並查扣作案用手機、筆電、贓款泰達幣5萬顆及新台幣180萬元，詢後依詐欺、竊盜、妨害電腦使用、違反洗錢防制法等罪嫌送辦台北地檢署偵辦，檢方訊後令2人分別5萬元交保。