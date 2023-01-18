去年集團才被搗破 他另起爐灶利用小黃運毒

台北市警局去年破獲吳姓男子為首的販毒集團，時隔不久，吳男手下謝姓男子率團死灰復燃，改用不知情的小黃、Uber運毒；北市警經過多月蒐證，本月初再逮謝男等4人，另查扣大量毒品，警詢後依毒品危害防制法送辦。

北市警方去年7月破獲以吳姓男子為首的販毒集團，吳男等人利用檳榔攤作為據點，在內製作混合毒品咖啡包販毒牟利；在被警方搗破後吳男手下謝男另起爐灶，改在雙北市承租房屋作為據點製造毒品咖啡包。

謝男等人利用網路廣發販賣毒品訊息，再請不知情的計程車、Uber送貨服務，讓手下輪班24小時交易毒品，危害社會治安甚鉅。

北市刑警大隊獲報後與信義分局、少年警察隊、新北市警局板橋分局共組專案小組，鎖定主嫌謝男，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方發現，謝男為了躲避查緝，期間除利用不同機車置物箱設倉庫藏放毒品外，甚至不惜耗費多筆租屋押金，前後七次更換承租處用來分裝毒品，專案小組經歷數月跟監、埋伏，在本月12日見時機成熟，持搜索票、拘票到北市信義區、士林區及新北三重區、蘆洲區等處搜索。

警方逮捕謝男及其女友馮女、手下王男、許男等4人到案，共查扣毒品咖啡包2322包、神仙水146瓶、大麻膏50罐、K他命47公克、行動電話21支及電子磅秤等證物。警詢後依毒品危害防制條例送辦。