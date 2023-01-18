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毒販利用不知情運匠運毒 北市警查緝4嫌送辦

中央社／ 台北18日電

以吳男為首的販毒集團利用檳榔攤當販毒據點，去年中遭警破獲，但手下成員30歲謝男等嫌改用不知情運將或快遞員運毒，經北市警長期跟監埋伏，成功查緝4嫌和起獲毒品

台北市警察局刑事警察大隊今天召開破案記者會，毒緝中心隊長黃立恆表示，去年7月瓦解以吳男為首的販毒集團，以檳榔攤為據點，在內製作混合毒品咖啡包販毒牟利。

警方隨後循線得知，吳男手下成員另起爐灶，在雙北市租屋作為製造毒品咖啡包的據點，除透過網路廣發販毒訊息外，還利用不知情的計程車司機、Uber送貨員運毒，提供成員輪班24小時交易毒品。

市刑大隨即和市警局信義分局、少年警察隊和新北市警察局板橋分局共組專案小組，並報台北地檢署指揮偵辦。

經專案小組深入追查，鎖定販毒主嫌為30歲謝男，他為躲避警方查緝，除利用不同機車置物箱藏毒外，還耗費多筆租屋押金，前後7次更換承租處做為分裝毒品據點。

歷經數月跟監、埋伏，專案小組見時機成熟於今年1月12日兵分多路至北市信義區、士林區和新北市三重區、蘆洲區等處執行拘搜，成功查緝謝男及女友24歲馮女、手下21歲王男、30歲許男等4人到案。

同時，當場查扣毒品混合咖啡包共2322包、神仙水126瓶、二級毒品大麻膏50罐（188公克）、三級毒品K他命47公克、販毒用行動電話21支等證物。

全案詢後將謝男等4嫌依違反毒品危害防制條例解送北檢偵辦，並持續向上溯源追查毒品。

毒品 販毒

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