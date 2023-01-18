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破千萬K他命、FM2全進火坑 台中警方銷毀100公斤要命毒
周六就是除夕家家戶戶忙大掃除之餘，台中警方也辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷毀」，包括市價上千萬的K他命、FM2及新興毒品喵喵等，一共銷毀100公斤，贓證物銷毀除舊之餘，警方也提到查獲的第三、第四級混合咖啡包最多，施用族群以年輕人為大宗。
警方統計，台中去年查獲施用第三、第四級毒品以年輕人居多，又以價格便宜、風險及門檻相對低且型態多樣的咖啡包最多，加上可以混入其他食品施用，年輕族群很容易成癮。
台中刑大毒品查緝中心指出，國內常見新興毒品有咖啡包、食品包、茶包等，以外包裝偽裝內部混合2種以上毒品，常見型態包括，就現有包裝加以改裝、變裝，如市售即溶飲品，或是獨樹一格的客製化包裝，像是益生菌、流行文化等，還有偽裝成食品，如軟糖、梅子錠及果凍等。
台中刑大說，這次銷毀第三、四級毒品有K他命、FM2外、新興的4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）與3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類咖啡包，加上施用器具一共758件，總重100公斤，藉由公開銷毀方式遏止毒品流入市面戕害民眾身心。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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