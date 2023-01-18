苗警自辦掃黑 檢肅治平目標3件16人到案

苗栗縣警察局1月6日至12日規畫自辦掃黑「打擊黑幫威力掃蕩專案行動」，今天統計成果，共檢肅治平目標3件16人、查獲毒品案16件16人，查扣毒品268.54公克，逮捕通緝5件5人，及破獲詐欺、傷害等各類犯罪73件89人。

警方加強重要節日安全維護工作今年元旦起30天，苗栗縣警察局自辦掃黑，威力掃蕩幫派分子經營、依附、圍事，及賴以為生的行業與經常聚集之活動處所，1月6日至12日出動警力428人，臨檢69處。

警方今天發布，專案期間檢肅治平目標3件16人、查獲毒品案16件16人，查扣一級毒品海洛因78.62公克、二級毒品104.6公克、三級毒品3件3人85.32公克，查獲通緝5件5人及詐欺、傷害等各類犯罪73件89人。

另縣察局掃黑專責隊與刑事警察局偵一大隊第一隊，共同偵破靈骨塔詐欺集團案，拘捕犯嫌8人，查扣不法犯罪所得1541萬餘元、3輛賓士、1輛保時捷、1輛BMW，及靈骨塔買賣契約等證物。