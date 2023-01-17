涉足88會館招待所 高市刑大大隊長調新編3線1星警政監
警政署今天晚間發布158名高階人事調整命令，高雄市刑警大隊長洪松田與台北市警士林分局長吳慶鴻，因涉足「88會館」招待所，分別調任新北市、台北市警局3線1星（第四序列）警政監。這職務是去年台北市警松山分局發生幫派分子滋擾事故後，要降調當時分局長林志誠，才組織編制增修出來的職缺。
洪松田自刑事局調高雄市刑大大隊長後，履破大案，從偵破高雄鹽埕城中城46死大火放火案，到後來多起槍擊案都迅速偵獲，並漏夜掌握台南殺警案凶嫌南下高雄後搭客運車赴新竹，成為殺警案重要關鍵，但後功仍抵不了前過，令基層員警婉惜。他的遺缺將由刑事局偵九大隊長鄢志豪接任。
新興警分局長古瑞麟升任保五總隊主任秘書、左營警分局長陳文耀調升警政署交通組副組長、鳳山警分局長孫成儒調升警政署保防組副組長、鼓山警分局長蔡鴻文調升警政署專門委員、岡山警分局長洪振順、三民二警分局長葉錫山都調升台南市警局3線2星警政監。另有警政署專門委員汪忠榮調任高雄市警局3線2星警政監。
高雄市警局3線1星分局長調整部分，包括湖內分局長蔡鴻謀調鳳山分局長、保大大隊長陳楨筌調湖內分局長，遺缺由督察吳信宏接任；前鎮分局長陳志榮調新興分局長，旗山分局長洪榮敏調前鎮分局長，警政署後勤組科長劉文雄接任旗山分局長；小港分局長許健基調三民二分局長、警政署防治組科長謝承甫調小港分局長。
鹽埕分局長邵明仁調左營分局長，遺缺由新北市警局保安科長李紹榆接任。林園分局長張泰賓調仁武分局長，遺缺由刑事局偵二大隊大隊長林俊賢接任。六龜分局長陳膺方調楠梓分局長，遺缺由督察何正光接任。高雄市警局公共關係室主任陳柏彰調岡山分局長、資訊室主任陳奕良調鼓山分局長。
仁武警分局長李崇偉外調新北市警永和分局長、楠梓警分局長尤啟南調台中市警烏日分局長。
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