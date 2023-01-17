涉足88會館招待所 高市刑大大隊長調新編3線1星警政監

我們取得台南88槍案的受訪音檔，知情人士揭發民進黨前中執委郭再欽，對光電開發廠商玩兩面手法，「黑吃黑」達1億元。知情人士更道出郭再欽如何靠非法爐渣致富，當上了台南的「地下市長」與「黑道金主」… 政府的光電發展缺乏全盤規畫與總量管制，立意良善的能源轉型目標，已然演變成黑白道可以上下其手的圖利途徑。事關未來20年的國土利用，失能的把關讓台灣正在付出代價。

2023-01-17 13:56