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南投4死血案 唯一共犯今聽判只關心「它」的下落

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投康建生技去年發生行刑式槍殺4死命案，凶手李鴻淵因舊怨殘忍殺人，購買槍彈、犯後藏匿均由賴姓友人協助。賴男涉犯部分今審結，他到庭聽判時，不斷詢問法官能否拿回新買的手機，對被判處4年2月徒刑沒意見，宣判後還押。

檢方起訴指出，李男2013年任職康建公司，期間因涉嫌攻擊洪姓課長，被依殺人未遂罪嫌起訴，雖獲判無罪，但對董事長賴敏男等人作證對他不利，心生怨恨。2018至2019年間，透過賴姓友人購買槍彈2次，去年對賴敏男等人下手行凶。

去年7月14日，李鴻淵先在康建公司外工寮槍決劉姓課長和賴敏男胞弟，隨後進入公司，近距離槍殺賴敏男女兒、張姓女會計，賴敏男則是轉身逃跑時被開槍擊中重傷，李男犯案後到台中藏匿在賴姓友人工作的養生會館，隔日被警方逮捕。

南投地檢署去年8月依殺人、槍砲等罪起訴李男，求處死刑；賴男被依槍砲、藏匿人犯等罪起訴，案發後續押至今。南投地方法院今審結賴男涉犯部分，賴男因此到庭聽判，但他對判決結果沒意見，只關心檢警扣留他剛買沒多久的新手機。

賴男今天下午4時被提訊到庭聽宣判，但他在開庭就向審判長提問，「有支手機才剛買」，因與判決無關，審判長表明「今宣告判決，有問題可請教律師」，賴仍強調「手機才剛買3、4天而已」，審判長重申「你再向律師請教」，他才作罷。

合議庭宣判，賴男違反槍砲彈藥刀械管制條例兩案、藏匿人犯等罪，判處應執行4年2月徒刑，應執行罰金16萬元，可上訴。賴男對判決結果未表達意見，聽完宣判後還押，對媒體詢問為何協助購買槍彈、是否自願幫助等問題也皆不回答。

南投草屯康建生技4死槍擊命案，賴姓男子（中）幫助凶手李鴻淵取得槍彈且協助藏匿，今遭判處有期徒刑4年2月。記者賴香珊／攝影
南投草屯康建生技4死槍擊命案，賴姓男子（中）幫助凶手李鴻淵取得槍彈且協助藏匿，今遭判處有期徒刑4年2月。記者賴香珊／攝影
南投草屯康建生技4死槍擊命案，賴姓男子（右1）幫助凶手李鴻淵取得槍彈且協助藏匿，今遭判處有期徒刑4年2月。記者賴香珊／攝影
南投草屯康建生技4死槍擊命案，賴姓男子（右1）幫助凶手李鴻淵取得槍彈且協助藏匿，今遭判處有期徒刑4年2月。記者賴香珊／攝影

賴敏男 南投 殺人

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