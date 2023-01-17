影／南投行刑式槍殺釀4死 他幫買槍藏匿判決出爐

南投草屯康建生技去年發生行刑式槍殺4死1重傷命案，凶手李鴻淵因舊怨殘忍殺人，透過友人賴裕隆購買槍枝，並由賴男協助犯後藏匿，南投地方法院今依違反槍砲、藏匿人犯等罪判處賴男有期徒刑4年2月，李男涉犯部分另擇期審結。

李鴻淵2013年任職康建公司，2014年涉嫌攻擊洪姓課長，被依殺人未遂罪嫌起訴；法院雖判無罪，但李認為董事長賴敏男等6人作證對他不利，名下房地又被假扣押，心生怨恨。2018至2019年間，李男透過賴裕隆向他人購買槍彈2次。

去年7月14日，他先在公司外面工寮槍決劉姓課長和賴敏男胞弟，李隨後進入公司，持槍將劉姓廠長4人關進廁所，尾隨賴敏男女兒進入其辦公室後槍殺她，張姓女會計、賴敏男聽到尖叫聲、槍聲查看，前者遭近距離槍殺，後者中槍重傷。

李鴻淵犯案後到台中藏匿在賴裕隆工作的養生會館，隔日遭逮捕。檢方去年8月依殺人、槍砲等罪起訴李男，求處死刑；賴男被依槍砲、藏匿人犯等罪起訴。法院認定，李、賴2人對槍彈來源供述不一，且李有重複殺人可能，裁定續押至今。

針對賴裕隆涉犯部分，南投地院今審理終結宣判，賴男違反槍砲彈藥刀械管制條例兩案，分別處有期徒刑2年、2年10月，併科罰金6萬元、12萬元；又犯藏匿人犯罪處有期徒刑1年。如易科罰金均以1000元折算1日。

但合議庭認為，賴男幫助李男持有槍彈、藏匿犯行明確且情節重大，但他坦承所有犯行，尚見悔意，也無從預見李男會持槍犯案，並因朋友情誼才協助隱匿，審酌其智識、經濟等，判處應執行4年2月徒刑，應執行罰金16萬元，可上訴。