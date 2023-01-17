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八八會館之亂 刑事局副局長告兩檢加重誹謗

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台高檢與警政署上周針對檢警不當涉足八八會館公布行政調查結果，認定警政署前政風室主任、台高檢檢察官黃錦秋與新北檢檢察官王涂芝，以及26名警察官涉嫌不當接受招待。其中遭記過、將調職的刑事局副局長黃建榮，認為王涂芝供詞不實，負責調查的高檢署主任檢察官鄭鑫宏僅聽信王片面之詞，公布結論錯誤的調查報告，嚴重傷害其名譽，今至台北地檢署遞狀控告王、鄭兩人涉嫌加重誹謗。

黃建榮委任律師黃秀惠強調，黃建榮只是一個警察，卻敢公開對兩個檢察官提告，無畏誣告罪風險，就是為了捍衛自己的清白，因為名譽是人的第二生命，尤其對執法人員，不容他們扭曲事實、栽贓、汙衊、陷害

黃秀惠指出，王涂芝接受調查時表示，自己去過一次八八會館、一次睿森銀樓地下室招待所，兩次都是由黃建榮和黃錦秋邀請，事實上，黃建榮從來沒去過八八會館，兩次都是去睿森銀樓地下室招待所，且都有付費，這些都有現場員工、負責付錢的員警可以作證。

調查期間，黃建榮曾寫了5次狀紙，要求鄭鑫宏傳喚上述證人還原真相，台高檢卻對這些關鍵證人視而不見，一昧聽信王涂芝片面之詞，還在調查報告中指稱黃錦秋曾在案件曝光後致電王凃芝，引導或暗示王在行政調查時說沒去過八八會館，從錢櫃改赴八八會館也是黃建榮的建議。

黃建榮在告訴狀中，也質疑負責調查的鄭鑫宏不去不追究王涂芝前往八八會館，與偵辦對象八八會館負責人、地下匯兌集團首腦郭哲敏、林秉文交保間，有無對價關係或貪瀆之嫌，卻將調查重點放在黃錦秋身上，進而無視黃建榮、黃錦秋自證清白的相關證據，做出黃錦秋致電王涂芝要求否認曾至八八會館的錯誤結論，並以台高檢新聞稿的方式公諸於世，重傷黃建榮名譽。

刑事局副局長黃建榮不滿檢察官王涂芝在行政調查中供詞不實，負責調查的高檢署主任檢察官鄭鑫宏也未查明真相便公布報告結論，今委任律師黃秀惠至北檢遞狀控告王、鄭兩人涉嫌加重誹謗。記者蔣永佑／攝影
刑事局副局長黃建榮不滿檢察官王涂芝在行政調查中供詞不實，負責調查的高檢署主任檢察官鄭鑫宏也未查明真相便公布報告結論，今委任律師黃秀惠至北檢遞狀控告王、鄭兩人涉嫌加重誹謗。記者蔣永佑／攝影

檢察官 警察 銀樓

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