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22年前阻街女命案 行凶嫖客牢記講價過程卻忘怎麼行兇

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名邱姓男子22年前性交易後持刀殺死潘姓阻街小姐，去年底經檢警DNA比對才落網起訴；桃園地院今天開準備庭，他強調自己印象非常深刻，堅稱潘女當時是在街邊拉客，但又推稱時間久遠，記不清楚命案發生過程，否認殺人犯意，甚至主張自己是防衛過當，應屬過失致死。

檢方起訴指出，邱男（52歲）2000年7月到桃園市桃園區民權路與花名「秋鳳」的潘女性交易，完事後因細故爭吵，於是動了殺人念頭，持水果刀攻擊，導致潘女胸、背多處戳刺傷，終因失血過多休克、血氣胸死亡；他落網後供稱潘女嘲笑他性器官短，今準備庭上則稱雙方因為性交易價錢談不攏，爭執後才發生扭打。

邱男辯稱，潘女當時在民權路上攬客，稱一整天都沒開張，希望他能幫忙，雙方談定一次無套性交易1200元價碼，才進到潘女房間辦事。但完事之後，潘女手持水果刀削香蕉，並說過程中有口交，要加1500元，雙方為此爭論不休，才會發生扭打，進而奪過對方的刀。

邱男稱性交易過程印象深刻，對命案發生過程卻交代不清，辯稱事發至今已22年，以記不清楚怎麼搶到刀，只依稀記得雙方都有倒地，可能是起身時有刺對方，但沒注意刺到哪裡，看到刀子上有血，又見對方叫喚還有「嗯、嗯」2聲應答，就急忙穿起褲子離開。

「22年前的事，我也很愧疚，直到現在還經常睡不好。」邱男主張自己非故意殺人，強調如果有殺人犯意，傷口不應該只有3處，而且是對方先拿著水果刀稱口交要加價，雙方在爭執中扭打，應屬防衛過當，屬過失致死。

桃園22年前發生阻街女命案，凶嫌去年底落網，堅稱雙方是價格談不攏才起爭執，還清楚描述講價過程，對行凶過程卻交代不清，推稱時間久遠不記得。示意圖／Ingimage
桃園22年前發生阻街女命案，凶嫌去年底落網，堅稱雙方是價格談不攏才起爭執，還清楚描述講價過程，對行凶過程卻交代不清，推稱時間久遠不記得。示意圖／Ingimage

性交易 桃園 殺人

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