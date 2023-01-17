藥腳遭棄屍防風林 凶手辯遭誣陷勒索才下手

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，檢方依殺人等罪嫌起訴，台南地院今天下午開庭，林認罪，辯稱遭吳誣陷且遭勒索，憤怒之下才開槍打死吳。

檢方依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例、遺棄屍體等罪嫌起訴林文宗，謝及杜2人則被依遺棄屍體罪嫌起訴。林、謝及杜3人均認罪。

56歲林因販毒罪被判16年，入監服刑，他向法官認罪「我知道我犯錯了」，他表示，遭對方誣陷販毒，還向他勒索要錢才願意出庭，期間被對方勒索20、30萬元，對方不知道案子被最高法院駁回，還向他拿生活費。

他說，現年56歲，因販毒案被判16年，都不知道有沒辦法活那麼久，兩人在車上發生口角，憤怒之下才對吳開2槍，第1槍是啞彈，第2槍才打到。隔天自知犯錯，拿水果刀割頸、雙腕，心想殺 人償命，而海南派出所員警找上門，他要自首，但員警認傷勢要他先行就醫，31日打電話給律師，出面自首。他請求法官給他機會，從輕量刑，給他彌補、懺悔的機會。

謝男喊冤說，當時如沒照作的話，人可能就不會坐在這裡。杜男表示，一開始不知道林打算槍殺吳，「我知道錯了，請求法官給我一次機會」。

法官詢及林既要自首，何以要丟槍，林才說，31日出院後，找謝、杜兩人表示找律師要去自首，中午還開車前往防風林要去丟槍，看到埋屍點拉起警戒。他說，2把改造手槍及50發子彈約2019年黃姓男子欠錢，拿槍械寄放他那裡用來抵債。

林及律師請求法官函詢警方在殺人部分有無自首之適用，可知凶手是林之外，謝也表示31日下午到和順派出所自首，法官表示將函文市警三分局釐清。

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