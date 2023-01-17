快訊

農民仿製10萬張「梵谷畫」養活全家 他見真跡卻沉默了

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

88會館案 前刑事局副局長黃建榮告王涂芝、鄭鑫宏

中央社／ 台北17日電

前刑事局副局長黃建榮不滿檢察官王涂芝因「88會館」案接受調查時胡亂指摘，高檢署主任檢察官鄭鑫宏進而製作不實筆錄，今天委由律師對2人提出加重誹謗罪嫌告訴。

警政署上週公布「88會館」案調查結果，查出共有26名警察赴宴，懲處多名高階警官，包括黃建榮記過1次，調離現職。

台灣高等檢察署上週也公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝2名檢察官送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。

高檢署調查認定，新北地檢署檢察官王涂芝因與內政部警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘。

報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、時任政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官）邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文管領的「88會館」接受無償招待；109年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到信義路4段的「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。

黃建榮今天委由律師黃秀惠前往台北地檢署，對王涂芝、負責行政調查的高檢署主任檢察官鄭鑫宏，提出加重誹謗罪嫌告訴。

黃秀惠表示，「王涂芝接受調查時，誣指黃建榮帶她與黃錦秋到88會館接受不當招待，還說黃建榮意圖叫她改口供，要她說沒到88會館。」這兩件事情都是不實指控。

黃秀惠說，黃建榮方面已經提供絕無改口供的證據給鄭鑫宏，但鄭鑫宏居然在調查報告中製作不實筆錄，並於職務報告中認定改口供一事，進而透過新聞稿嚴重毀損黃建榮名譽。

黃秀惠說，黃建榮只是一個警察，敢公開告2名檢察官，而不畏反遭控告誣告的風險，就是要捍衛自己清白，身為執法人員，事實不容扭曲、栽贓、污衊與陷害。

檢察官 警察 律師

延伸閱讀

影／首宗3D列印長槍案 堆高機男怕被欺負自學出師

前主秘涉盜賣國安個資 健保署：已啟動四大危機處理

八八會館遭懲處 黃建榮、黃錦秋：將捍衛清白

新北檢察官出入八八會館接受招待 新北檢：主動坦承從輕處分

相關新聞

八八會館之亂 刑事局副局長告兩檢加重誹謗

台高檢與警政署上周針對檢警不當涉足八八會館公布行政調查結果，認定警政署前政風室主任、台高檢檢察官黃錦秋與新北檢檢察官王涂...

藥腳遭棄屍防風林 凶手辯遭誣陷勒索才下手

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

影／以假亂真 金門警方跨海直擣假酒工廠查扣犯案酒基

金門縣警局日前接獲情資，指稱台灣的中南部一帶疑有酒商以合法食品公司作掩護，實際從事製作劣酒等不法行為，酒品並以極低價格於...

你給我記者EP97｜台南88槍案知情人士音檔 揭發「光電利益黑吃黑」手法

我們取得台南88槍案的受訪音檔，知情人士揭發民進黨前中執委郭再欽，對光電開發廠商玩兩面手法，「黑吃黑」達1億元。知情人士更道出郭再欽如何靠非法爐渣致富，當上了台南的「地下市長」與「黑道金主」… 政府的光電發展缺乏全盤規畫與總量管制，立意良善的能源轉型目標，已然演變成黑白道可以上下其手的圖利途徑。事關未來20年的國土利用，失能的把關讓台灣正在付出代價。

混得比徒弟差！柬埔寨 「蛇頭」狼狽回台 入境就被逮

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，但綽號「安哥」的劉姓主嫌去年5月出境後，避逃東南亞至今仍未回台，刑事局南打...

台柬人蛇集團半年騙31人出國打工 12人遭法辦

警方查獲台柬人蛇集團，以「柬埔寨波特蘭公司」人事幹部黃男「大胖」為首，半年內誘騙31人至柬埔寨打工，共12人涉案，遭依妨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。