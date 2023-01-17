88會館案 前刑事局副局長黃建榮告王涂芝、鄭鑫宏

前刑事局副局長黃建榮不滿檢察官王涂芝因「88會館」案接受調查時胡亂指摘，高檢署主任檢察官鄭鑫宏進而製作不實筆錄，今天委由律師對2人提出加重誹謗罪嫌告訴。

警政署上週公布「88會館」案調查結果，查出共有26名警察赴宴，懲處多名高階警官，包括黃建榮記過1次，調離現職。

台灣高等檢察署上週也公布調查報告，將黃錦秋、王涂芝2名檢察官送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。

高檢署調查認定，新北地檢署檢察官王涂芝因與內政部警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室於民國109年1月17日舉行的尾牙餐敘。

報告指出，餐會後，時任保一總隊副總隊長黃建榮、時任政風室主任黃錦秋（現為高檢署檢察官）邀約續攤唱歌，到地下匯兌集團主嫌郭哲敏、林秉文管領的「88會館」接受無償招待；109年7月間，黃建榮、黃錦秋又在慶功宴後邀約王涂芝到信義路4段的「睿森銀樓」地下室私人招待所接受招待。

黃建榮今天委由律師黃秀惠前往台北地檢署，對王涂芝、負責行政調查的高檢署主任檢察官鄭鑫宏，提出加重誹謗罪嫌告訴。

黃秀惠表示，「王涂芝接受調查時，誣指黃建榮帶她與黃錦秋到88會館接受不當招待，還說黃建榮意圖叫她改口供，要她說沒到88會館。」這兩件事情都是不實指控。

黃秀惠說，黃建榮方面已經提供絕無改口供的證據給鄭鑫宏，但鄭鑫宏居然在調查報告中製作不實筆錄，並於職務報告中認定改口供一事，進而透過新聞稿嚴重毀損黃建榮名譽。

黃秀惠說，黃建榮只是一個警察，敢公開告2名檢察官，而不畏反遭控告誣告的風險，就是要捍衛自己清白，身為執法人員，事實不容扭曲、栽贓、污衊與陷害。