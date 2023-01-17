移民署35名生力軍加入 署長期許成為國家堅強後盾
移民署今天舉行移民班第10期學員結訓典禮，移民署長鍾景琨在致詞時，肯定從1100名考生中脫穎而出的35名學員，在通過9個月專業訓練後，成為移民署新生力軍，在未來工作崗位上，成為守護國家的堅強後盾。
鐘景琨表示，移民署一直肩負著守護臺灣入出境安全查驗、執行移民政策、推動多元文化及移民犯罪查緝等任務，執行勤務時也需應用通曉各國語言溝通，工作繁忙且辛勞。這期有許多學員精通日文、韓文、俄文或葡萄文等多國語言，其中還有「新住民二代」、「空服員」及「外商菁英」等背景，有他們加入移民官行列，必定能發揮所長，安全守護國門。
今年結訓的學員中，成績優異前3名學員，為印尼文組學員許瀞文，大學畢業後曾外派至印尼及越南工作3年，未來將繼續發揮語文專才為民服務，為國家奉獻心力。
英文組學員李宜軒，曾於移民署臺中市專勤隊擔任佐理員，歷經專勤隊的實務訓練，更強化轉換報考移民官的決心與動力，期待發揮所長、打擊不法。另外，英文組學員尤映筑，在學期間曾赴柬埔寨擔任志工，觀察到移民署工作十分多元具有挑戰，以此為志，期許成為優秀的移民官。
鐘景琨強調，移民署這3年來因應肺炎疫情變化，在第一線執行邊境管制，並推動逾期停(居)留外來人口安心採檢及安心接種防疫專案等措施，防堵疫情擴散頗具成效。疫情鬆綁之後，邊境管制逐步開放，國境人流移動漸增，期許新移民官的加入，強化專業服務薪火相傳，恪守職責守護國境。
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