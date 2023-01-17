混得比徒弟差！柬埔寨 「蛇頭」狼狽回台 入境就被逮

高雄市刑大去年8月偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，但綽號「安哥」的劉姓主嫌去年5月出境後，避逃東南亞至今仍未回台，刑事局南打向上追緝，逮到「安哥」的師父、綽號「大胖」的黃姓男子，因柬埔寨人蛇遭政府大力查緝，黃男招募不力回台，剛入境就被警方逮捕，包含黃男在內，集團12名成員陸續收網，依妨害自由、人口販運防制法偵辦中。

黃男原為「萬古集團」的高階幹部，去年2月就赴柬埔寨，負責招募台灣人赴柬從事詐騙，去年5月間，「安哥」與妻子黃女接受黃男安排，前往柬埔寨擔任人事招募主管，以高薪吸引台灣人到柬埔寨工作。後來黃男被另一集團挖角，「安哥」隨即接手「萬古集團」，繼續從事人蛇詐騙。

去年8月間，多個臉書社團有假帳號發文，貼上戶籍在高雄市三民區的「安哥」身分證資料，貼文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

貼文還指出「劉男騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃，台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出200多個台灣人，如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」。

警方清查後，陸續發動多波搜索，帶回11名「安哥」旗下的司機、招募員等幹部，經屏東、高雄、桃園地檢署調查後，相關涉案人陸續被起訴，至於「安哥」則攜著黃姓妻子躲在東南亞，至今仍不敢回台。

「安哥」集團遭掃蕩後，警方持續向上溯源，刑事局南部打擊犯罪中心與台南市刑大等單位合組專案小組，去年陸續追查到綽號「大胖」的黃姓男子旗下成員，並趁黃男入境時，上前將他逮捕，隨即遭台南地檢署聲押獲准。

據了解，去年因柬埔寨人蛇備受社會關注，黃男的人蛇集團已招募不到台灣人赴柬，即便招募獎金提高至10萬元台幣，招募工作仍毫無進展，最後因在柬生存不易，才選擇收尾回台，沒料最後被警方鎖定，一入境就被帶回偵辦。